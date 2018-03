Def | Padoan attende le consultazioni e i partiti lavorano a risoluzioni Tutti contro

Def E POLITICA/ Il caos possibile con la scelta di Padoan - e dell'Ue - : Padoan, da Bruxelles, ha fatto sapere che il Governo metterà a punto una parte del Def. Ma ciò potrebbe provocare un caos.

Elezioni - Padoan : “Italia elemento di incertezza per l’Ue. Governo lavora al Def - i partiti affiancheranno loro documenti” : “Nel presentare la situazione dell’Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“. A ricordarlo è stato il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan al termine dell’Ecofin, la riunione dei responsabili delle Finanze dell’Unione. “Tutti (all’Eurogruppo e all’Ecofin, ndr) mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto ‘non lo so’. Credo che sia la ...

Padoan : Ue disposta ad attendere per Def : Così dopo l'Ecofin il ministro dell'Economia Padoan. "Tutti mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto 'non so'; ho presentato tutte le opzioni",

Padoan - Ue disponibile ad attendere Def : ANSA, - BRUXELLES, 13 MAR - "Nel presentare la situazione dell'Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l'Italia come elemento di incertezza". Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan al termine dell'Ecofin. "In questi 2 giorni ho incontrato Dombrovskis, Moscovici e Centeno per informarli del lavoro che in Italia stiamo facendo sulla scrittura di un ...

Padoan : 'L'Unione europea disposta ad aspettare il Def programmatico' : 'In questi 2 giorni ho incontrato Dombrovskis, Moscovici e Centeno per informarli del lavoro che in Italia stiamo facendo sulla scrittura di un documento di quadro macro tendenziale e del fatto che ...

Padoan - Ue disponibile ad attendere Def : ANSA, - BRUXELLES, 13 MAR - "Nel presentare la situazione dell'Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l'Italia come elemento di incertezza". Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan al termine dell'Ecofin. "In questi 2 giorni ho incontrato Dombrovskis, Moscovici e Centeno per informarli del lavoro che in Italia stiamo facendo sulla scrittura di un ...

Padoan prepara il Def «tecnico» : ... ha annunciato di essere impegnato solo «sul quadro tendenziale, che comprende aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil ...

Def - Padoan si smarca : "All'Ue solo quadro tendenziale" : ... ovvero che il governo sta lavorando su un quadro tendenziale che comprende quindi gli aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale e alla variazione del Pil e ...

Def - Padoan conferma la linea del Tesoro : "Alla Ue solo un documento tecnico" : MILANO - Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, tiene ritta la barra del documento di economia e finanza e dopo aver incontrato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ribadisce che il Governo sta lavorando esclusivamente 'sul quadro tendenziale, che comprende ...

Chi scriverà il prossimo Def? Una parte sicuramente Padoan : ROMA , WSI, " Il primo grande provvedimento che dovrà elaborare il nuovo governo è il DEF, il Documento di economia e finanza , con cui si programma l'economia e la finanza pubblica e che interessa tutti i cittadini. Il problema è che ad oggi una maggioranza di governo chiara e netta non c'è. La scadenza per l'approvazione è il prossimo 10 aprile e ...

Def - Ue concede proroga Brunetta : "Benservito a Padoan" : E proprio su questo caso interviene il capogruppo azzurro alla Camera, Renato Brunetta: 'L'Ue ha dato finalmente il benservito al ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, rendendo noto che è ...

Def - Ue concede proroga Brunetta : Benservito a Padoan : Dopo il risultato delle urne e i tempi lunghi per la formazione del nuovo governo, la Commissione europea ha deciso di concedere più tempo al nostro Paese per la presentazione del Def, il documento di economia e finanza previsto per aprile: "Riconosciamo che un governo ad interim, ad esempio, potrebbe non avere piena autorità di bilancio", ha spiegato Dombrovskis, sottolineando che "in questo caso accettiamo documenti ...

Padoan : "Def in cantiere". Esclusa manovra correttiva : ... che lo ha rivelato durante un'intervista su Rai 3 Padoan è fiducioso perchè pensa che non sono previste manovra aggiuntiva "francamente non credo che ce ne sia bisogno proprio perchè l'economia e ...

Padoan : stiamo scrivendo noi il Def - il debito scenderà : «Il mio Ministero darà vita al Def ad aprile perché credo non ci sarà un Ministero in pieno potere», ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, intervenuto questa mattina a Omnibus su La7. Padoan ha assicurato che il debito, «vero problema»