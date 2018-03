Def | Lega e M5S chiariscono le priorità

Lega-M5S verso un Def unitario - consenso sulla correzione della legge Fornero : I partiti, soprattutto quelli premiati dalla tornata elettorale come M5S e Lega, tenderanno a condizionare i lavori in Commissione e, poi in Aula, a caratterizzare le risoluzioni, o la risoluzione unica, da votare con le parti essenziali del loro programma: dal reddito di cittadinanza alla Flat tax, oltre al superamento della legge Fornero...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 - le mosse di Lega e M5s in vista del Def (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 41 e Quota 100, le mosse di Lega e M5s in vista del Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:12:00 GMT)

I quattro livelli della trattativa tra M5s e Lega - dai leader agli sherpa sul Def. Ma il nodo Forza Italia inceppa l'ingranaggio : Sono almeno quattro i livelli su cui si sta svolgendo in questi giorni la trattativa tra Movimento 5 stelle e Lega. livelli che si incastrano come scatole cinesi, che permettono di mantenere aperti più canali di comunicazione che si mescolano, si smussano, riempiono crepe e livellano sbalzi. Il primo è quello apicale. Viaggia sugli smartphone di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Una girandola di messaggi e di telefonate. Appena ...

Lega e M5s puntano sul Def per inserire i loro punti programmatici : Per questo il ministro dell'economia Padoan si è impegnato a consegnare un documento asciutto, senza scelte precise di politica economica in attesa che si formi il nuovo governo. "Sarà la nostra ...

Lega e M5s - giù le mani dal Def : ROMA - Era inevitabile che nel clima di fibrillazione politica e di sostanziale incertezza post-elettorale, i partiti che hanno fatto le promesse più mirabolanti e dispendiose tentassero il blitz sul ...

Proiezioni Definitive Swg : maggioranza Senato M5s-Lega sfiora 50% : Roma, 5 mar. , askanews, M5s al 32,1%, Pd al 19%, Lega al 17,6%, Forza Italia al 14,6%, Fratelli d'Italia al 4,1%, LeU al 3,2%, PiùEuropa al 2,4%Potere al Popolo 1,6%, CasaPound 0,9%, Popolo della ...

Salvini - Elezioni 2018/ “Lega unico argine al razzismo” : poi striglia Berlusconi sul tetto 3% Deficit/Pil : Salvini smentisce Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva rassicurato l'Europa sul rispetto del tetto del 3% sul rapporto deficit/Pil. Da parte del leghista arriva un secco no...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:20:00 GMT)