Davide Casaleggio al Corriere | Sia fatta la volontà popolare

(Di venerdì 30 marzo 2018) "Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la volontàvenga rispettata". Cosìin un'intervista aldella Sera parla del negoziato in corso per la formazione di un nuovo Governo. Trattative che potrebbero fallire, e portare nuovamente al voto. Esito che non spaventa il figlio del fondatore, Gianroberto, che - spiega - "di sicuro sarebbe stato felice per l'elezione di Roberto Fico e orgoglioso per il metodo di totale trasparenza che Di Maio sta portando avanti"."La decisione di sciogliere le Camere spetta al capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari".difende la scelta di nominare Maria Elisabetta Alberti Casellati come presidente del Senato, perché ha ...