“Davanti alla figlia…” Italia | orrore in villetta Il nonno entra a casa ed è choc | la

(Di venerdì 30 marzo 2018) Tragedia in provincia di Mantova. La notizia ha sconvolto la comunità della città lombarda e nel gito di poche ore è stata ripresa dai maggiori quotidiani nazionali. Una storia che, purtroppo, vede coinvolta in prima persona anche una bambina di sei anni. Una coppia di Pegognaga si è suicidata impiccandosi con una corda alle scale interne dell’appartamento nel quale viveva. Il tutto, sembrerebbe avvenuto proprio davantifiglioletta, ora ricoverata in stato di. A darne notizia è la Gazzetta di Mantova. Marito e moglie, 35 e 27 anni, si sarebbero impiccati con un’unica corda mentre la piccola – ritrovata ininsieme ai corpi dei genitori – presenterebbe dei lividi sul collo: “Un particolare inquietante – scrive la Gazzetta di Mantova – che fa sospettare che abbiano tentato di uccidere anche lei. Nelle prossime ore sarà sentita ...