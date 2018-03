Dalla Sardegna un progetto per tracciare la ' spazzatura' spaziale

Stangata al Gruppo Onorato per il trasporto merci Dalla Sardegna : Dall’Autorità Antitrust 29 milioni di euro per l’abuso di posizione dominante su tre rotte da e per la penisola, colpite le società Moby e Cin

Maltempo "primaverile" : neve Dalla Sardegna al Salernitano : Quest'anno la primavera sembra proprio non avere fretta. Contrariamente ai versi della celeberrima canzone che viene puntualmente ricordata tra il 20 e il 21 marzo, in questo 2018 appena è scattato l'equinozio di primavera si è assistiti a un vero e proprio ritorno all'inverno più rigido.Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che sta facendo danni un po' in tutta la Penisola. La Protezione Civile ha infatti dovuto emettere una ...

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - forte maltempo in arrivo Dalla Spagna : ecco il fronte temporalesco verso la Sardegna : Allerta Meteo – Avanza verso l’Italia il brusco peggioramento di origine Atlantica che nel giorno dell’Equinozio di Primavera, Martedì 20 Marzo, investirà il nostro Paese. Il fronte nuvoloso, carico di fenomeni temporaleschi, è molto vicino alla Sardegna che verrà raggiunta in nottata. Forti temporali all’alba colpiranno le zone sud/occidentali della Regione, estendendosi al resto dell’isola durante la mattinata. I ...

Lo 007 della longevità. Dalla Sardegna al Tibet per misurare la salute : «misurare la salute è la mia scommessa. Io e altri studiosi viaggiamo tra i laboratori a cielo aperto della longevità, tra Okinawa, Ogliastra in Sardegna, Ikaria in Grecia, Nicoya in Costa Rica e Loma Linda in California tra gli Avventisti del Settimo Giorno. L'obiettivo è decifrare il segreto di queste comunità di centenari e imparare come rallentare il nostro orologio biologico attraverso una alimentazione mirata. Partendo da un ...

Allerta Meteo Italia - avanza lo scirocco : Palermo vola a +23°C - Sardegna avvolta Dalla sabbia del Sahara. Gelicidio al Centro - neve forte al Nord [LIVE] : 1/12 ...

VOLLEY / In Sardegna - la Conad Olimpia Teodora Ravenna schiacciata 3-1 Dalla Golem : ... https://www.instagram.com/Olimpia.Teodora/ CALENDARIO E CLASSIFICHE Per consultare calendario, risultati e classifiche: http://www.legaVOLLEYfemminile.it Sport

Maltempo in Sardegna - uomo travolto e ucciso Dalla piena : Il rio si è ingrandito senza preavviso, e in pochi istanti non hanno più visto il loro amico. E' morto un uomo di Ghilarza esperto di torrentismo, Gianni Manca, 52 anni, che era...

Elena Ledda in 'Lantiàs' - Dalla Sardegna al mondo e ritorno : Storie forti in contesti attuali, che vanno dalle stragi di innocenti in ogni parte del mondo in Ses andau e De arrùbiu, alle tragedie dei migranti nei nostri mari e nelle infuocate sabbie del ...

Dalla Sardegna - 'Farias in stand by - il Napoli prova il colpo El Shaarawy' : Farias-Napoli , la trattativa è al momento in stand by. Secondo quanto scrive, infatti, SARDEGNAsport il club partenopeo avrebbe congelato almeno fino alle 20,30 la trattativa con il Cagliari per l'...