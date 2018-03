Dal Piemonte alla Sicilia | ecco la mappa dei depositi nucleari

Maltempo - neve in Piemonte : nuova chiusura al valico della MadDalena : A causa delle cattive condizioni meteo, Anas ha disposto la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, della statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Argentera e il confine con la Francia. Il provvedimento e’ stato disposto a causa della neve che si sta accumulando in quota. L'articolo Maltempo, neve in Piemonte: nuova chiusura al valico della Maddalena sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : chiuso il Tunnel di Tenda Dalle 21 : Anas comunica che, in considerazione delle previsioni meteo avverse e a causa della presenza di neve sul versante francese, come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dalle ore 21.00 di questa sera (domenica 4 marzo) e fino alle ore 6.00 di domattina, lunedi’ 5 marzo 2018, sara’ chiuso al transito il Tunnel di Tenda sulla strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, situato tra il km 108,700 ed il ...

Maltempo Piemonte : neve e frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della MadDalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...

Previsioni Meteo Piemonte : aria fredda Dal Nord Europa - a fine mese sarà pieno inverno : Un primo impulso di aria fredda dal Nordest d’Europa giungerà sul Piemonte tra martedì e mercoledì, riportando le minime della notte sotto lo zero. Secondo l’Arpa regionale le precipitazioni saranno scarse, attese solo deboli piogge e nevicate da 700-800 metri. Secondo la Società Meteorologica Italiana fino al 27 febbraio si prevede una tendenza a temperature più fredde rispetto alla media del periodo, con la possibilità di neve fino ...

Elezioni - il candidato Corfiati scompare Dal listino Piemonte 1 del M5S e non sa ancora il perché : A distanza di due giorni, a Torino gli attivisti e gli eletti del Movimento 5 Stelle si chiedono ancora cosa sia successo con certezza. Sabato sera, quando sono stati pubblicati sul Blog delle Stelle gli elenchi aggiornati dei candidati nei collegi plurinominali (quelli emersi dal voto delle Parlamentarie), il nome di Mario Corfiati non c’era più. Era il secondo nel primo listino del collegio Piemonte 1 per la Camera, subito dietro alla ...

Auto esce di strada a Caramagna Piemonte - il ferito all'ospeDale di Savigliano : Incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi (mercoledì 24 gennaio) in frazione Maniga di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Vigili del fuoco allertati attorno alle 6,48, quando il ...

Sanità - Ruffino (FI) : "In Piemonte malati cronici abbandonati Dalla Regione" : L'assessore alla Sanità non solo non è entrato nel merito del problema, prendendo una posizione politica, ma ha preferito rimandare al Consiglio l'onere di approvare un Piano della cronicità che se ...

Valanghe in Alto Adige : evacuati 80 turisti Dall'hotel. Piemonte - colpita una casa : ?Ottanta turisti ospiti dell' albergo Langtauferer Hof saranno evacuati nelle prossime ore in Vallelunga, in provincia di Bolzano, a causa della valanga che minaccia la parte...

Maltempo Piemonte : tormenta di neve - chiusa la SS21 “del Colle della MadDalena” : Anas rende noto che, a causa di una forte tormenta di neve, la SS21 “del Colle della Maddalena“, tra Argentera (Km 51,000) e il confine di Stato (Km 59,708) in provincia di Cuneo, è stata chiusa questa mattina al traffico in entrambe le direzioni. L'articolo Maltempo Piemonte: tormenta di neve, chiusa la SS21 “del Colle della Maddalena” sembra essere il primo su Meteo Web.

L’Italia sferzata Dal vento : raffiche fino a 200 km/h in Piemonte | Un morto in Calabria : L’Italia sferzata dal vento: raffiche fino a 200 km/h in Piemonte | Un morto in Calabria Dal Lazio alla Sardegna raffiche fino a 200 km orari. Traghetti interrotti a Livorno e Napoli. Un uomo è morto cadendo da un tetto in Calabria. Pali ed alberi divelti: tre feriti, due a Roma Continua a leggere L'articolo L’Italia sferzata dal vento: raffiche fino a 200 km/h in Piemonte | Un morto in Calabria sembra essere il primo su NewsGo.

