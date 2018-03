Daimler | Il diesel va migliorato e non vietato

Emissioni diesel - Daimler - scoperti possibili software illegali : Nell'ambito delle indagini sui motori a gasolio venduti negli Stati Uniti dalla Mercedes-Benz gli investigatori hanno rilevato la presenza di software potenzialmente illegali . I sistemi, infatti, sarebbero in grado di rilevare quando l'auto è su un banco prova, garantendo livelli di Emissioni ridotti durante i test in laboratorio.Slipguard e Bit 15. All'interno della centralina di gestione di alcuni motori diesel , secondo le anticipazioni ...

Cavie per gas di scarico : anche Bmw e Daimler sospendono personale. Bild : “Nuovi diesel più nocivi dei vecchi” : Dopo aver preso le distanze dallo scandalo dei test sulle scimmie e sull’uomo, anche Bmw e Daimler, come Volkswagen, prendono provvedimenti sul personale. Daimler ha sospeso un collaboratore, membro del board della società di ricerca Eugt che ha promosso i test e responsabile degli esperimenti; mentre in Bmw il responsabile per il gruppo della ricerca Eugt ha chiesto spontaneamente di lasciare le mansioni. Le case automobilistiche hanno ...