Blastingnews

: Da qui potrebbero arrivare i 50 voti che servono a Salvini per governare da solo - #potrebbero #arrivare #servono - zazoomblog : Da qui potrebbero arrivare i 50 voti che servono a Salvini per governare da solo - #potrebbero #arrivare #servono - Scatassa1 : @luigidimaio e @matteosalvinimi vogliono tutto però come dice Portas, attenti, questi quì potrebbero strozzarsi e h… - himekohae : E la cosa non finisce qui, ha continuato puntando sui numeri con cui, ultimamente, sono fissata. “Potrebbero indica… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) La trattativa tra #Matteoe Luigi Di Maio per tentare di costruire una maggioranza di governo pare stia vivendo un momento di impasse, come capita spesso in situazioni del genere. Motivo del contendere, prima ancora del confronto programmatico, la definizione di chi dovra' sedersi a palazzo Chigi VIDEOcon l'incarico di Presidente del Consiglio. Tra i due negli ultimi giorni si è registrato un duro scontro verbale. Sesi è arreso, a parole, a fare un passo indietro, per Di Maio è invece prioritario che sia lui a ricoprire la carica di maggior responsabilita'., ospite di Bruno Vespa, ha quindi rilanciato ricordando al suo interlocutore che alla sua coalizione mancano50perautonomamente. Quei 'cani sciolti' del gruppo misto Questi 50entro breve tempodavvero per appoggiare il leader del centrodestra ...