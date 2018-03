Da qui a un anno | prima puntata in diretta | Sabri cammina

Da qui a un anno - prima puntata in diretta : Mara perde 40 kg : [live_placement] Da qui a un anno, anticipazioni prima puntata Da qui a un anno è il nuovo makeover format di Real Time al via questa sera, venerdì 30 marzo, alle 21.10 e lo seguiremo in liveblogging su TvBlog. A condurlo Serena Rossi, esplosa anche televisivamente in questa fortunata stagione 2017-2018. Il David di Donatello vinto con Ammore e Malavita, il debutto nel prime time del sabato sera di Rai 1 con Celebration, la sostituzione di ...

Inter - Spalletti / "Sabatini? Mi dispiace vada via - ma io l'anno prossimo sarò ancora qui" : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro sottolinea come sia dispiaciuto per l'addio di Walter Sabatini ma anche come l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina del club meneghino.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:53:00 GMT)

Da qui a un anno : il nuovo programma di Real Time condotto da Serena Rossi : Un anno di tempo per Realizzare un sogno. E' questa la scommessa dei protagonisti del nuovo show di Real Time.

Programmi TV di stasera - venerdì 30 marzo 2018. Su Tv8 torna «4 Ristoranti» e sfida «Da qui a un Anno» : Alessandro Borghese Rai1, ore 20.30: Speciale Porta a Porta – Il massacro silenzioso dei cristiani Attraverso testimonianze, dirette ed immagini, lo speciale di Porta a Porta documenta le persecuzioni dei cristiani nel mondo. Rai1, ore 21.00: Rito della Via Crucis A cura del Tg1 e Rai Vaticano, va in onda dal Colosseo la Via Crucis presieduta da Papa Francesco. Rai1, ore 22.30: Viaggio nella Chiesa di Francesco – Le Croci del ...

Inter - Steven Zhang tranquillizza i tifosi su Instagram : 'Creano confusione - ma non ci fermeranno' : ... ma niente ci impedirebbe di andare avanti e combattere spinti dalla passione nero-azzurra che ci spinge a fare grandi cose in tutto il mondo. Compagni nerazzurri, rimanete concentrati, non ...

Serena Rossi : su Real Time al via il nuovo programma “Da qui a un anno” : Da qui a un anno: il 30 marzo 2018 su Real Time la prima puntata con Serena Rossi Al via da domani, 30 marzo 2018, in prima serata su Real Time, il nuovo programma tv Da qui a un anno. Lo show-novità condotto da Serena Rossi andrà in onda il venerdì sera per un numero […] L'articolo Serena Rossi: su Real Time al via il nuovo programma “Da qui a un anno” proviene da Gossip e Tv.