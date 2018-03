Da Moneygram ai chip di Toshiba Guerra di veti incrociati sull' M&A Usa e Cina

affaritaliani

(Di venerdì 30 marzo 2018) Tra Usa eil rischio di unacommerciale resta elevato, come provano non solo i dazi introdotti da Donald Trump e che il presidente cinese Xi Jinping vuole veder modificati minacciando misure ritorsive in caso contrario, ma anche una serie disu importanti acquisizioni che si va sempre più allungando. Pechino dispone di una "bomba atomica" che finora non sembra voler usare, il rinnovo di 1.240 miliardi di dollari di T-bond. Trump però coglie la persistente differenza tra il modello occidentale e il capitalismo-comunista di Pechino, che in più finora ha limitato l'apertura del proprio mercato interno a prodotti e servizi esteri.