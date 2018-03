Da Abe a Trump | la primavera di Kim

Russiagate - McCAbe consegna a Mueller appunti su incontri con Trump. Che twitta “L’indagine non doveva neanche iniziare” : Non lo aveva mai digerito, fin dall’inizio. Fin da quel 18 maggio 2017 in cui il Dipartimento di giustizia nominò Robert Mueller ‘commissario’ speciale alle indagini federali sul Russiagate. Il giorno stesso della nomina aveva definito l’indagine “la più grande caccia alle streghe di un politico nella storia americana” e ha trascorso gli ultimi mesi a smentire le voci secondo cui la sua intenzione era quella ...

Trump - McCAbe non ha appunti su di me : NEW YORK, 18 MAR - ''Ho trascorso poco tempo con McCabe e non ha mai preso appunti quando era con me. Non credo che abbia alcun appunto tranne che per portare avanti la sua agenda. Le stesse bugie di ...

Andrew McCabe, l'ex vice direttore dell'FBI licenziato venerdì per volere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha tenuto degli appunti delle sue conversazioni con Trump e con l'ex direttore dell'FBI James Comey, scrive l'agenzia di stampa Associated Press, informata

La guerra fra Trump e Fbi continua. Silurato anche Andrew Mc CAbe - testimone cruciale nel Russiagate : Il ministro della Giustizia americano, Jeff Sessions, ha licenziato l'ex vice direttore dell'Fbi, Andrew McCabe, oggetto di feroci attacchi da parte del presidente Donald Trump e a pochi giorni dalla sua pensione. McCabe, 49 anni, ha duramente respinto la decisione, dicendo di essere vittima sia di una "guerra" dell'amministrazione Trump contro l'Fbi, sia alle indagini sul Russiagate. Annunciando il siluramento di McCabe, il dipartimento di ...

McCAbe - licenziato il n. 2 dell’Fbi : “Trump vuole indebolire indagini sul Russiagate” : Continua senza sosta il repulisti voluto da Donald Trump ai vertici delle principali istituzioni degli Stati Uniti. Jeff Sessions, segretario alla Giustizia da mesi in rotta con il presidente, ha licenziato l’ex numero due dell’Fbi Andrew McCabe: l’accusa è quella di aver fornito notizie ai media e di aver ‘mancato di sincerità‘ in più occasioni, anche sotto giuramento. L’annuncio arriva a 48 ore dal pensionamento di McCabe, che ...

Licenziato McCAbe - ex numero 2 Fbi - "è guerra Trump a Mueller". Doveva andare in pensione domenica : "Andrew McCabe Licenziato, un grande giorno per gli uomini e le donne dell'Fbi. Un grande giorno per la democrazia". Lo twitta il presidente Donald Trump riferendosi al licenziamento dell'ex numero due dell'Fbi. "Il bigotto James Comey era il suo capo e McCabe sapeva tutto delle bugie e della corruzione ai più alti livelli dell'Fbi" aggiunge