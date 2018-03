Cyrano | L’amore fa miracoli Anticipazioni seconda puntata | Gramellini e Ambra di nuovo

Cyrano : l’amore fa miracoli - Gramellini no : Cyrano, Massimo Gramellini e Ambra Angiolini L’amore fa miracoli, Massimo Gramellini invece no. Il giornalista era desideroso di raccontare il nobile sentimento a colpi di monologhi e di colloqui a fior di labbra nel suo nuovo programma per la prima serata di Rai3: Cyrano. Ma, al di là delle valide intenzioni, capirete l’azzardo. Quando si entra nella sfera affettiva, infatti, le parole non sempre bastano ed anzi rischiano pure di ...

Cyrano – L’amore fa miracoli : Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini raccontano i sentimenti su Rai 3. Ospite Gianna Nannini : Ambra e Gramellini Un viaggio sentimentale in otto puntate attraverso la letteratura e le parole. Massimo Gramellini scandaglia gli impulsi del cuore in prima serata su Rai 3: si intitola Cyrano, L’amore fa miracoli il nuovo programma che condurrà a partire da stasera alle 21.15. “Il mio sogno è fare l’Alberto Angela dei sentimenti” ci aveva confidato lo scrittore e giornalista torinese, che in questo nuovo appuntamento ...

MASSIMO GRAMELLINI/ Chi è? “Ho sempre desiderato raccontare l’amore in televisione” (Cyrano) : MASSIMO GRAMELLINI conduce il nuovo programma di Rai 3, Cyrano: l’amore fa miracoli. Esplorerà il tema dell’amore e farà scoprire i grandi classici della letteratura. Anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 07:50:00 GMT)