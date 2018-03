Curling | Mondiali 2018 | Canada favorito a Las Vegas | USA senza i Campioni Olimpici

Curling - Mondiali 2018 : a Las Vegas l’Italia vuole sbancare alla roulette. Azzurri per una nuova magia : L’Italia vuole provare a sbancare la roulette di Las Vegas: nella città dell’azzardo si disputeranno i Mondiali 2018 di Curling maschile e la nostra Nazionale proverà a essere una delle grandi protagoniste. Gli Azzurri sono chiamati a un mezzo miracolo: sarà una rassegna iridata molto dura e impegnativa, dal 31 marzo all’8 aprile si lotterà colpo su colpo con tante corazzate del circuito internazionale. La stagione per il ...

Curling - Mondiali Las Vegas 2018 : quando gioca l’Italia? Il calendario - le date e gli orari delle partite degli azzurri : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di Curling maschile, in programma a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile. Gli azzurri vanno a caccia di una prestazione importante nella rassegna iridata dopo aver ben figurato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Joel Retornaz e compagni dovranno affrontare ben 12 squadre, la speranza è quella di rientrare tra le migliori 6 per potersi giocare i playoff. Di seguito il ...

Curling - Mondiali Las Vegas 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Las Vegas (USA) ospiterà i Mondiali 2018 di Curling maschile che si disputeranno dal 31 marzo all’8 aprile. La rassegna iridata chiude la stagione olimpica, l’Italia vorrà fare bella figura dopo aver impressionato a PyeongChang. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite dei Mondiali 2018 di Curling maschile. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro 9 ore rispetto a noi). ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia non brilla come agli Europei - azzurre ultime con 10 sconfitte : L’Italia non è riuscita a incantare ai Mondiali 2018 di Curling femminile: ultimo posto in classifica, 2 vittorie e 10 sconfitte. Il bilancio non può considerarsi positivo per le azzurre che hanno faticato a esprimere il loro gioco a North Bay. Le loro prestazioni sono state molto lontane dallo standard a cui ci avevano abituati tra gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi: la medaglia di bronzo continentale e le emozioni ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Svezia-Russia 7-6 - le campionesse olimpiche sono le prime finaliste : Missione compiuta per le campionesse olimpiche delle Svezia nei Mondiali di Curling femminile in corso di svolgimento in Canada. Le scandinave, infatti, hanno infatti conquistato la finale piegando 7-6 la Russia che si era giocata l’accesso a quest’incontro, sconfiggendo la Repubblica Ceca nel playoff (7-3). L’avvio del confronto è equilibrato con le svedesi, in possesso dell’hammer, che sfruttano la situazione nel primo ...

Curling - Mondiali Las Vegas 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2018 di Curling maschile si svolgeranno a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile. Città da sogno per la rassegna iridata che chiude la stagione olimpica, le migliori 13 squadre sono pronte per darsi battaglia a caccia delle medaglie. Le prime due classificate della fase round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni classificate da terzo al sesto posto si sfideranno per gli altri due posti in semifinale. ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia in semifinale - Corea del Sud-USA e Russia-Rep. Ceca i playoff. Italia ultima : Canada e Svezia direttamente in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep.Ceca saranno i due quarti di finale. Questo è il responso al termine del round robin dei Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le padrone di casa, detentrici del titolo, hanno asfaltato gli USA per 8-5 e hanno chiuso il girone da imbattute davanti alle Campionesse Olimpiche che hanno osservato un turno di riposo conclusivo. La ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una sconfitta - azzurre superate all’ultimo end dalla Svizzera. Russia e Stati Uniti accedono ai play-off : l’Italia chiude con una sconfitta il proprio torneo ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata superata per 7-6 all’ultimo end dalla Svizzera della skip Binia Feltscher. l’Italia subisce così la decima sconfitta e resta quindi all’ultimo posto in classifica. Un match molto equilibrato fin dall’inizio, ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Canada travolgente - in semifinale con la Svezia. Che lotta per i playoff! : A North Bay (Canada) proseguono i Mondiali 2018 di Curling femminile. Nel pomeriggio italiano si è svolta la diciottesima giornata. Svezia e Canada sono già certe della qualificazione diretta alle semifinali: le Campionesse del Mondo si sono imposte sul Giappone per 8-5 mentre le Campionessa Olimpiche hanno osservato un turno di riposo. La Corea del Sud si è qualificata ai playoff e attende di scoprire quali saranno le altre tre formazioni che ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia travolta dal Canada - azzurre sempre ultime in classifica : L’Italia è stata travolta dal Canada ai Mondiali 2018 di Curling femminile. A North Bay, le azzurre sono crollate per 14-6 contro le padrone di casa che hanno trionfato con estrema facilità confermando la loro imbattibilità (dieci successi in altrettante partite). Diana Gaspari e compagne si sono arrese dopo il 4-0 subito nell’ottavo end, parziale giunto dopo essersi imposte per 3-0 nella frazione precedente. A indirizzare la ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia sconfitta dalla Cina - azzurre ultime in classifica : Settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Curling femminile. Le azzurre hanno perso contro la Cina per 7-5 e sono così incappate nel settimo ko in questa rassegna iridata. A North Bay (Canada) il nostro quartetto si è dovuto inchinare nell’ultima parte dell’incontro: decisiva la mano persa nel nono end, l’unica di tutta la partita. L’incontro era infatti proceduto sui binari dell’equilibrio: 2-0 in ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia qualificate ai play-off - Italia in penultima posizione : Si è conclusa la sessione 15 del Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Nella mattinata canadese (pomeriggio Italiano) la Nazionale di casa e la Svezia, dopo essersi affrontate nella giornata precedente, hanno ottenuto il pass di accesso ai play-off iridati. Le campionesse olimpiche si sono imposte 6-4 contro il Giappone, gestendo in lungo ed in largo l’incontro e facendo la differenza nella sesta ed ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia sconfitta 8-6 dal Giappone. Il Canada supera la Svezia e resta l’unica squadra imbattuta : Continua la crisi dell’Italia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Chiara Olivieri è stata superata per 8-6 dal Giappone, subendo così la quinta sconfitta consecutiva. L’Italia si trova ora in penultima posizione in classifica (12ma) e deve dire di fatto addio ai sogni di gloria. Le azzurre hanno aperto con il ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia-Danimarca 7-8 - le Azzurre cedono nel decimo end : Arriva la quarta sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali 2018 di Curling femminile a North Bay (Canada). Diana Gaspari (skip), Veronica Zappone, Stefania Constantini ed Angela Romei sono state superate dalla Danimarca 8-7 al termine di un incontro molto tirato. Con questo risultato il raggiungimento del sesto posto (funzionale alla qualificazione per i play-off) si allontana sempre di più visto che la compagine di Violetta Caldart è ...