Cuneo. Marocchino propagandava terrorismo - arrestato

Terrorismo - marocchino fermato a Cuneo : deprimente morire di vecchiaia : "E' deprimente morire di vecchiaia". E ancora: "Ai miscredenti saranno destinati giorni neri che faranno imbiancare i capelli ai bambini". Sono alcune delle frasi postate sui diversi social da Ilyass ...

Terrorismo - marocchino fermato a Cuneo : deprimente morire di vecchiaia : "E' deprimente morire di vecchiaia". E ancora: "Ai miscredenti saranno destinati giorni neri che faranno imbiancare i capelli ai bambini". Sono alcune delle frasi postate sui diversi social da Ilyass Hadouz, il 19enne marocchino fermato nel Cuneese per Terrorismo. Il giovane, secondo gli investigatori, si era radicalizzato tra le mura domestiche e, sempre attraverso i suoi numerosi account social, rilanciava un'intensa propaganda jihadista.

Terrorismo - nuovo blitz in Piemonte : fermato cittadino marocchino a Cuneo : È la quarta operazione AntiTerrorismo in pochi giorni quella portata a termine questa mattina in Piemonte. Un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato all’alba dai Carabinieri del Ros e da quelli del Comando provinciale di Cuneo per Terrorismo. Cuore dell’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Roma, le “attività criminali” dell’uomo “fortemente indiziato” di istigazione a delinquere ...

