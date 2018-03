Csm | il giudice Saguto rimossa dalla magistratura

Csm - la giudice Saguto rimossa dalla magistratura. Censura per Chiaramonte - Virga assolto : Provvedimenti disciplinari per lo scandalo beni sequestrati. Licata condannato alla perdita di anzianità per due mesi. Muntoni assolto

Giudice onorario - come partecipare al bando del Csm : Il 14 febbraio scorso il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto la propria piattaforma on line, che permette di partecipare alla selezione al tirocinio per la nomina a magistrati onorari, bandito dai Consigli giudiziari presso le 26 Corti d’Appello italiane. Termine ultimo per l’ inoltro della domanda è fissato per il 15 marzo. Requisiti per la nomina a Giudice ordinario I requisiti per la partecipazione sono: essere cittadino ...