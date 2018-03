«Crescita a ogni costo» | scriveva nel 2016 un top manager di Facebook

Facebook e la Crescita a ogni costo - spunta un vecchio memo del vice di Zuckerberg : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) “Spesso parliamo della parte buona e di quella cattiva del nostro lavoro. Io voglio parlare di quella cattiva”: così cominciava la nota interna all’azienda a firma del vice presidente di Facebook Andrew Bosworth, datata 18 giugno 2016, pubblicata in esclusiva da Buzzfeed. La giornata era particolare: l’assassinio di un uomo a Chicago era finito in diretta streaming, su Facebook ...

Allarme Crescita : Confcommercio vede ripresa in frenata - 180 mld in fumo ogni anno per gap strutturali : Segnali di raffreddamento per l'economia italiana dopo l'accelerazione del 2017. L'ufficio Studi di Confcommercio pone l'accento sui segnali di rallentamento economico in questo primo scorcio d'anno che insieme a problemi ...