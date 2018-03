Così gli eredi di Anis Amri stavano lavorando ad un attentato in Italia : La rete delle sue amicizie criminali, alla fine, è stata individuata e smantellata. Ma mai come in questi giorni l'Italia è stata a rischio terrorismo jihadista, e l'allarme resta alto. Anis Amri è morto da oltre un anno, ma la catena di odio che lo aveva a capo ha trovato il modo di rinascere, rafforzarsi e tornare ad essere pericolosa come lo ...

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona Così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

“Due volte spezzano il cuore - la terza lo distrugge”. Le muoiono tre figli - reagisce Così : “Due volte spezzano il cuore, la terza lo distrugge”. Le muoiono tre figli, reagisce così Una madre neozelandese ha perso tre figli in altrettante tragedie, tutte separate tra loro. L’ultima un mese fa, quando Whetu Peke, 16 anni, è stato investito da un’auto mentre stava tornando a casa. Nel 2006 aveva già seppellito due bambini […]

“Due volte spezzano il cuore - la terza lo distrugge”. Le muoiono tre figli - reagisce Così : Una madre neozelandese ha perso tre figli in altrettante tragedie, tutte separate tra loro. L'ultima un mese fa, quando Whetu Peke, 16 anni, è stato investito da un'auto mentre stava tornando a casa. Nel 2006 aveva già seppellito due bambini per insufficienza cardiaca e polmonite.Continua a leggere

Morte Davide Astori - il primo compleanno di Francesca Fioretti senza di lui. La showgirl ha appena compiuto 33 anni in un silenzio Così doloroso da togliere il fiato : La Morte di Davide Astori, il calciatore capitano della Fiorentina morto per un arresto cardio-circolatorio nella sua camera di albergo di Udine, città dove la sua squadra, di lì a poco, si sarebbe incontrata con l’Udinese, ha sconvolto tutti. Astori era giovanissimo. Ed era sano. Si sottoponeva costantemente a controlli medici e non sembra possibile sia potuto accadere realmente. Aveva solo 31 anni. E una vita davanti. Una vita che avrebbe ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi Così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Parlamento : ira Pd su M5S pigliatutto - Così è 'guerra totale' : Roma, 28 mar. , AdnKronos, 'Se le cose vanno così, sarà guerra totale'. Pd furibondo con il Movimento 5 Stelle che, a quanto viene riferito, sta di fatto tagliando fuori i dem dagli uffici di ...

Parlamento : ira Pd su M5S pigliatutto - Così è ‘guerra totale’ : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – “Se le cose vanno così, sarà guerra totale”. Pd furibondo con il Movimento 5 Stelle che, a quanto viene riferito, sta di fatto tagliando fuori i dem dagli uffici di presidenza della Camere. Compresa la vicepresidenza che avevano annunciato di lasciare all’opposizione. I grillini vorrebbero 8 posti nell’ufficio di presidenza della Camera, dicono in ambienti parlamentari Pd. “Questo ...

Governo - Di Maio : «Io premier - non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - Così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».

Salvini - gelo su Di Maio premier : “Sbaglia - Così salta tutto. No a veti su Forza Italia” : I grillini fanno muro: «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». Il segretario della Lega ribalta: «Non è il modo giusto per partire»

"Sgozzate gli infedeli" : Così l'uomo arrestato a Foggia insegnava il jihad ai bambini : "Sgozzate i miscredenti". Abdel Rahman, il cittadino italiano arrestato questa mattina a Foggia con l’accusa di...

Rosa Perrotta - la svolta sexy : mai vista in questo modo all’Isola dei Famosi. La finale si avvicina e la naufraga - a sorpresa - mostra il meglio di sé. Ma ‘Così’ l’ex tronista esagera : le foto : Rosa Perrotta sembra quasi rinata da quando si trova all’Isola che non c’è. Eliminata qualche settimana fa dal pubblico, la ex tronista di Uomini e Donne è approdata in un’altra isoletta dove, con l’amica Elena Morali, trascorre le giornate tra bagni di sole, confidenze e immersioni. È come se avesse trovato una sua dimensione dopo l’astio vomitato all’Isola dei Famosi ‘normale’. O quasi, almeno. Perché ...

Fabrizio Frizzi - Pippo Baudo svela il suo dettaglio speciale : 'Perché era Così amato' : Pippo Baudo parla con sincera commozione di Fabrizio Frizzi in una bellissima intervista su Il Giorno .'L' Ho conosciuto quando faceva i programmi per ragazzi. Veniva da una famiglia del mondo dello ...

Una "cimice" nascosta nel bagagliaio. Così Madrid ha incastrato Puigdemont : Barcellona - Una cimice nel bagagliaio dell'auto che, nel buio della notte finlandese, riportava nella sicura Bruxelles, l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, inseguito da un euro-ordine d'...