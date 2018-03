Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky | Mediaset e Netflix

Valentino Rossi guida la nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : Cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

Mutui - le banche stanno (quasi) azzerando gli spread. Cosa cambia per i debitori? : Negli ultimi anni l’offerta si è evoluta. Si riscontra un calo spettacolare degli spread a fronte dell’idea stessa di mutuo che sta cambiando: da prodotto guida a strumento per attrarre clienti a cui proporre altri (più remunerativi) strumenti finanziari...

Cosa cambia in Destiny 2 con l’update 1.1.4 : velocità davvero aumentata? : L'aggiornamento di Destiny 2 di questa settimana è stato coniato dallo sviluppatore Bungie come update "Go Fast" perché include un numero di cambiamenti per rendere più veloce il ritmo del gioco, dalle armi più potenti alla velocità in generale del giocatore. In generale per quanto riguarda il PvE è più veloce la ricarica delle Super, ma anche i movimenti e ci sono più munizioni per le armi potenti. Ma ora che la patch è uscita, quanto ...

Dal 1 aprile l'Ue rivoluziona lo streaming. Cosa cambia per Netflix - Sky e Amazon Prime : Con l'entrata in vigore del regolamento sulla portability dei contenuti, dal primo aprile del 2018 scatta una piccola, ma significativa rivoluzione in Europa. I cittadini che acquistano o si abbonano ...

In Etiopia qualCosa sta cambiando : Ci sarà presto un nuovo primo ministro diverso da tutti quelli che l'hanno preceduto: si chiama Abiy Ahmed, ha 42 anni e fa parte della minoranza più marginalizzata del paese The post In Etiopia qualcosa sta cambiando appeared first on Il Post.

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

Fusione Car2go-Drive now - Cosa cambia per chi usa il car sharing? : Nuova Smart Car2go Unione alle porte nell’industria del car sharing. Car2go e Drive Now si fonderanno. Le rispettive capogruppo dei due servizi, le tedesche Bmw e Daimler, hanno trovato un accordo per unire le due divisioni di car sharing. L’intesa tra le aziende di auto non riguarda solo le macchine in condivisione, ma anche altri servizi nei trasporti: corse in taxi, parcheggi e rete di ricarica per i veicoli elettrici. I due ...

Pensioni - conti a rischio : legge Fornero e soglia d'accesso - Cosa potrebbe cambiare : È possibile abolire la legge Fornero senza mandare all’aria i conti pubblici? Probabilmente no, anzi: secondo la Bce, che ieri ha lanciato un nuovo monito agli Stati membri, l'invecchiamento demografico comporta...

Cosa cambia da P10 a Huawei P20 : confronto scheda tecnica ricco di spunti interessanti : Poco fa si è concluso a Parigi l'evento di presentazione dedicato ai nuovi Huawei P20 e P20 Pro, i nuovi top di gamma del produttore cinese che potrebbero fare la differenza sul mercato nel coro del 2018. Dopo aver analizzato in modo specifico il confronto a distanza con gli ultimi device di fascia alta del principale competitor Android, vale a dire i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, ora vogliamo dare uno sguardo al recente passato. Cosa ...

Miley Cryrus e Liam Hemsworth pronti per il matrimonio : ecco Cosa è cambiato rispetto al passato : No, Miley Cyrus e Liam Hemsworth non sono ancora sposati nonostante sono anni che si fanno congetture sul loro matrimonio, comprese quelle che vogliono che si siano detti già sì. In realtà sembra che solo adesso i Liley siano davvero pronti per convolare a nozze: ma cosa c’è di diverso rispetto a prima? Te lo raccontiamo nel video! [arc id=”b2d92740-3b0b-48d3-8592-022077fdceb6″] L’ultima apparizione pubblica di Liam ...

Roberto Fico - Cosa si intende veramente per ‘cambiamento di paradigma’ : Thomas Samuel Kuhn, filosofo della scienza di Cincinnati, Ohio, scomparso nel 1996, non avrebbe potuto mai immaginare che la sua teoria più famosa potesse essere oggi evocata per descrivere una nuova situazione politica in un paese tanto lontano da lui. La teoria di Kuhn è quella del “cambiamento di paradigma”, espressa nella sua opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962) per descrivere un cambiamento nelle assunzioni ...

Coppe europee - è rivoluzione : dall'orario alla quarta sostituzione - ecco Cosa cambia : Con le competizioni Uefa che a partire dalla prossima stagione entrano in un nuovo ciclo di tre anni, diversi cambiamenti sono stati annunciati come parte della loro evoluzione. Dopo la riunione di ...