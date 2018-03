eurogamer

: Correte a visitare l'Humble Store: Spec Ops The Line è gratuito fino a domani! #SpecOpsTheLine - Eurogamer_it : Correte a visitare l'Humble Store: Spec Ops The Line è gratuito fino a domani! #SpecOpsTheLine - nanaonweb : RT @FocusFeaturesIT: #MariaMaddalena è stato girato in gran parte in Italia, tra i vicoli di Matera, i monti della Basilicata e Napoli. Se… - ItalyTaeyeon : Atenzione Exo-Ls!! Correte a visitare la pagina italiana dedicata agli EXO (@Figlie_EXO) e partecipate alla campagn… -

(Di venerdì 30 marzo 2018)Ops: Theè uno dei videogiochi di guerra più particolari mai realizzati, principalmente a causa della presenza al suo interno di tantissimi aspetti che pongono l'accento sulla crudezza del conflitto e sui temi etici della guerra. Se non aveste ancora avuto l'occasione di giocarci potrete sfruttare la possibilità offerta dall', che in questo momento regala chiavi Steam del titolo sviluppato da Yager Development.Come riporta RockPaperShotgun avrete temposabato 31 marzo alle ore 19 per ottenere una chiave diOps: The, e per farlo dovrete soltanto effettuare il log in o registrarvi all'questo indirizzo. Un messaggio sul sitoavverte che l'offerta è validaad esaurimento scorte, quindi affrettatevi e non aspettate il limite ultimo della promozione per garantirvi una chiave.Coglierete l'occasione e farete ...