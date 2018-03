Coppa Italia | Juventus-Milan | giocatori da Mattarella l' 8 maggio

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : quando si gioca? Date - programma - orari e tv : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: 11.30 Primo singolare A ...

Il Futsal Cobà vola in semifinale alle Final Eight di Coppa Italia di Padova dopo aver pareggiato in campo con il Real Rogit per 1-1 : La semiFinale in programma domani alle ore 20.30 , sempre in diretta sul canale 155 del digitale terrestre e in streaming sulla pagina Facebook della Divisione Calcio a 5, li vedrà opposti o ai ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : quando si gioca? Date - programma - orari e tv : Cresce l’attesa attorno a Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. Gli azzurri sfideranno i detentori dell’Insalatiera con l’obiettivo di realizzare il colpaccio e proseguire la propria avventura: i ragazzi di Corrado Barazzutti giocheranno sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova, di fronte al proprio pubblico cercheranno una vittoria di lusso contro i rivali transalpini in modo da regalarsi ...

Suso : “preferisco un posto in Champions a vincere Coppa Italia” : “Preferisco il quarto posto a vincere la Coppa. Abbiamo fatto una grande Coppa Italia, la finale la giochiamo contro la Juventus. Ci sta non vincere, anche se noi vogliamo farlo. Un posto in Champions, però, sarebbe importantissimo”.A parlare è l’attaccante del Milan Suso a due giorni dal big match di campionato contro i bianconeri che riaffronteranno il 9 maggio nella finale di Coppa Italia. “Affrontare la Juve in ...

Il dirigente del Milan sottolinea che il portierino della Nazionale non partirà nel prossimo calciomercato, ma lascia libero di cambiare maglia a Suso.

Milan in Champions e vittoria della Coppa Italia? La promessa di Kessie è esilarante : Il Milan è in piena corsa per la qualificazione in Champions League, la squadra di Gennaro Gattuso è in grande forma e punta a qualificarsi nelle prime quattro posizioni. Il centrocampista Kessie disposto a tutto, ecco la promessa ai microfoni di Sky Sport: “Penso che abbiamo le possibilità per arrivare in Champions League. Sarebbe molto bello perchè il Milan sono tanti anni che non ci riesce. Se ci riusciremo mi raserò i capelli a zero, ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 – Si parte da Baku - l’Italia vuole incantare con le Farfalle : Nel weekend di Pasqua si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Appuntamento a Sòfia (Bulgaria) per la prima grande prova internazionale riservata ai piccoli attrezzi. L’Italia vorrà essere grande protagonista con le Farfalle: la nostra squadra, reduce dal dominio nel Grand Prix di Thiais dove hanno sfondato i 20 punti in entrambi gli esercizi, proverà a replicarsi anche nel massimo contesto. Alessia ...

Milan - Kessié : 'Battiamo la Juve 2-0 e faccio gol. Coppa Italia? Se vinciamo vado rasato a piedi a Milanello' : Messa alle spalle la sosta per le Nazionali, è di nuovo tempo di serie A e di emozioni. Tante le sfide da seguire, in primis quella che metterà di fronte Juventus e Milan, impegnate nel posticipo ...

Ginnastica - Olimpiadi Tokyo 2020 : la strada dell’Italia - tra Mondiali e Coppa del Mondo - tra le veterane e le giovani terribili. Chi lotta per l’azzurro? : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già partita: mancano soltanto due anni al grande appuntamento e tutte le Nazionali si stanno già preparando per arrivare in Giappone al meglio della condizione. L’Italia ha messo nel mirino la rassegna a cinque cerchi già da diverse stagioni: il sogno è quello di essere competitivi con la squadra e di provare a lottare per un piazzamento importante, magari cercando di sovvertire tutti i ...

Tennis. Conto alla rovescia per la Coppa Davis tra Italia e Francia a Genova : tra i protagonista Fabio Fognini : La Coppa Davis sarà un grande appuntamento di sport, unico per gli appassionati, ma anche un grande evento di piazza per tutti. Il nostro obiettivo è che l'intera cittadinanza possa ammirare i ...

Biglietti finale Coppa Italia 2018 Juventus-Milan : prezzi e dove acquistarli Video : Archiviate le amichevoli della nazionale Italiana, tornera' protagonista il campionato di Serie A. In to avremo modo di assistere anche ai match delle coppe europee, con ancora 3 squadre il lizza: #Juventus, Roma e Lazio. I bianconeri, chiamati all’esame Real Madrid tra pochi giorni [Video], sono in corsa su più fronti e hanno ancora la possibilita' di fare il ‘triplete’. Non sara' semplice per i ragazzi di Massimiliano Allegri, ma nulla è ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nello skeet maschile l’Italia vince la classifica a squadre. Tre azzurri nei primi quattro nell’individuale : Si chiude con un’ottima prestazione degli azzurrini dello skeet maschile la tappa australiana della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: a Sydney l’Italia vince la classifica a squadre e centra il secondo posto con Matteo Chiti, il terzo con Niccolò Sodi ed il quarto con Elia Sdruccioli. Vittoria nell’individuale, con nuovo record del Mondo, per il cinese Dou Xuyang. Nelle eliminatorie il miglior punteggio era stato di Elia ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : una battaglia titanica. Gli azzurri si affidano a Fabio Fognini - serve l'impresa contro i Campioni. ... : Il ligure deve trascinare tutta la squadra: l'esito del fine settimana potrebbe dipendere dalla sua sfida con Lucas Pouille, attuale numero 10 al mondo , l'azzurro si trova in 18esima posizione, . La ...

