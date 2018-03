Coppa Davis 2018 | Italia-Francia | quando si gioca? Date | programma | orari e tv

Tennis - Matteo Berrettini : “Non vedo l’ora di prendere parte alla mia prima sfida di Coppa Davis” : Entrato a far parte della top100 Matteo Berrettini, una delle speranze italiane nel futuro del Tennis, si sta preparando in vista della stagione sulla terra rossa ormai imminente. Un 2018 che ha visto il 21enne di Roma esprimersi su ottimi livelli tali da portare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti a convocarlo per la sfida di Coppa Davis contro la Francia, prevista dal 6 all’8 aprile presso l’impianto di Villetta Cambiaso a ...

Tennis - Genova pronta per la Coppa Davis e la Fed Cup : ROMA - La città di Genova è pronta ad ospitare il match di Coppa Davis tra Italia e Francia , valido per i quarti del World Group 2018 , in programma dal 6 all'8 aprile, e la sfida di Fed Cup tra ...

Tennis. Conto alla rovescia per la Coppa Davis tra Italia e Francia a Genova : tra i protagonista Fabio Fognini : La Coppa Davis sarà un grande appuntamento di sport, unico per gli appassionati, ma anche un grande evento di piazza per tutti. Il nostro obiettivo è che l'intera cittadinanza possa ammirare i ...

Coppa Davis - il grande tennis sbarca in piazza De Ferrari : Tra un allenamento e l'altro gli azzurri raggiungeranno il cuore di Genova per ricevere l'abbraccio della città e la carica in vista della prestigiosa sfida ai campioni del mondo. I convocati per la ...

Tennis - Coppa Davis - Barazzutti chiama Berrettini. E Nadal rientra a Valencia : Fuori Fognini dal Masters 1000 di Miami, il capitano Corrado Barazzutti ha convocato Simone Bolelli, Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e l'esordiente Matteo Berrettini per il quarto di ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : una battaglia titanica. Gli azzurri si affidano a Fabio Fognini - serve l'impresa contro i Campioni. ... : Il ligure deve trascinare tutta la squadra: l'esito del fine settimana potrebbe dipendere dalla sua sfida con Lucas Pouille, attuale numero 10 al mondo , l'azzurro si trova in 18esima posizione, . La ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : una battaglia titanica. Gli azzurri si affidano a Fabio Fognini - serve l’impresa contro i Campioni. Analisi convocazioni : L’Italia si prepara ad affrontare la Francia nei quarti di finale della Coppa Davis 2018: c’è grande attesa attorno all’incontro, gli azzurri vogliono tornare in semifinale ma dovranno realizzare l’impresa contro i detentori dell’Insalatiera. Avremo però il vantaggio di giocare di fronte al nostro pubblico: l’impianto di Villetta Cambiaso a Genova sarà caldissimo, pronto a sostenere i ragazzi di Corrado ...

Coppa Davis 2018 - i convocati della Francia per la sfida con l’Italia. I transalpini puntano su un doppio super : Yannick Noah, capitano della Nazionale francese di tennis maschile, ha diramato le convocazioni per la sfida contro l’Italia, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. I transalpini, detentori dell’Insalatiera, cercheranno il colpaccio contro gli azzurri sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova (6-8 aprile). Questi i giocatori chiamati agli ordini Jeremy Chardy Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Adrian ...

Coppa Davis 2018 - i convocati dell’Italia per i quarti di finale contro la Francia. C’è Fabio Fognini - novità Matteo Berrettini : Corrado Barazzutti, capitano della Nazionale Italiana di tennis maschile, ha diramato le convocazioni per i quarti di finale della Coppa Davis 2018. Gli azzurri sfideranno la Francia sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova nel weekend del 6-8 aprile. La nostra squadra, reduce dalla vittoriosa trasferta in Giappone, cercherà l’impresa contro i detentori dell’Insalatiera. Questi i ragazzi chiamati agli ordini: Simone ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis : Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia). Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : gli orari e le date della sfida. Il programma completo e come vederla in tv : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: 11.30 Primo singolare A ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : gli orari e le date della sfida. Il programma completo e come vederla in tv : Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova andrà in scena uno dei match più attesi di questo turno, la corsa verso l’Insalatiera è entrata nel vivo, l’Italia vuole proseguire la propria avventura nella massima competizione tennistica per Nazioni e sogna di approdare in semifinale. Di fronte al proprio pubblico, gli azzurri cercheranno ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di finale : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: Orari da definire Primi due singolari ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : si gioca ad aprile! Date - programma e calendario dei quarti di finale : Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. C’è grande attesa intorno a questo incontro, una super sfida che vale l’accesso alle semifinali della prestigiosa competizione a squadre di tennis: sarà l’impianto di Valletta Cambiaso a Genova a ospitare l’evento, gli azzurri vanno a caccia dell’impresa contro i detentori dell’Insalatiera e vogliono continuare a ...