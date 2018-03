Contusione per Mandzukic | salta il Milan

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Contusione al ginocchio per Federica Brignone. A rischio la combinata? : Federica Brignone rischia di non partecipare alla combinata in programma domani alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . L’azzurra, capace di conquistare la medaglia di bronzo in gigante, oggi è caduta durante la discesa libera vinta da Sofia Goggia. La 27enne è stata visitata dal medico dopo l’uscita di gara e dai primi esami sembra che abbia riportato una contusione al ginocchio sinistro. La nativa di Milano si sta ...

Isola dei Famosi - piccolo infortunio per la Cipriani : "C'è una Contusione nella chiappa" : Tutto è pronto per la quinta puntata dell' Isola dei Famosi , chi uscirà tra Filippo Nardi, Franco Terlizzi e Amaurys Pérez? Ancora tutto è da decidere, anche se nelle ultime ore il pensiero dei ...

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA/ Contusione al polpaccio sinistro per il brasiliano della Juventus - domani gli esami : INFORTUNIO DOUGLAS COSTA , Juventus news: il brasiliano ha riportato una Contusione al polpaccio sinistro e per questo ha effettuato allenamento differenziato, domani gli esami strumentali.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:39:00 GMT)

Juventus - Matuidi a rischio per il Chievo : Contusione alla coscia per il francese : Juventus, Matuidi a rischio per il Chievo: contusione alla coscia per il francese Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Matuidi A rischio – Dopo la vittoria contro il Genoa, la Juventus fa il punto della situazione riguardo i suoi infortunati. IL COMUNICATO DEL CLUB BIANCONERO Tra coloro i quali si sono aggiunti alla lista degli indisponibili ...