Milan - calvario Conti : va verso una nuova operazione al ginocchio : Più grave del previsto l'infortunio al ginocchio già operato a settembre per la rottura del crociato

L’Eredità torna su Rai1 senza Frizzi : Carlo Conti verso la conduzione : Fabrizio Frizzi: Carlo Conti “nuovo” conduttore de L’Eredità Dopo la sospensione per la scomparsa di Fabrizio Frizzi, L’Eredità torna su Rai1 con Carlo Conti “nuovo” conduttore. A darne notizia è Tvblog, secondo cui nel preserale di RaiUno sarà il presentatore e amico di Frizzi a “portare a termine” questa stagione del quiz. Secondo la fonte, […] L'articolo L’Eredità torna su Rai1 senza ...

Oceani di plastica e di ghiaccio : un viaggio attraverso racConti e proposte per salvare il mare : L’inquinamento marino da plastiche e microplastiche è una delle gravi emergenze che affliggono tutti i mari del mondo, fino a toccare un habitat estremo come l’Artico. Giovedì 29 marzo all’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Edificio U6, Aula Magna – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano) navigatori Oceanici, scienziati, giuristi, imprenditori, giornalisti e scrittori affronteranno in modo multidisciplinare e concreto i diversi aspetti ...

Australia-Europa in 17 ore : Qantas Airways entra nella storia con il primo volo diretto verso il Vecchio Continente [GALLERY] : 1/24 ...

Milan verso Londra per l'Europa League. Ma nel cda i Conti ancora non tornano : A riportarli al centro della cronaca è stato un lungo consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri, nel quale il tema principale è stato il difficile rifinanziamento del debito del presidente ...

Ginnastica - l’Italia delle giovani Continua a vincere - cresce e sogna verso Tokyo 2020. Il trionfo ai Gymnix - Asia D’Amato sugli scudi : Hanno vinto ancora. Ormai è un piacevole ritornello, un’abitudine a cui ci stiamo abituando, una musica che suona sempre meglio nelle nostre orecchie. L’Italia della Ginnastica artistica prova a fare le cose in grande, vuole crescere a grandi passi verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 e continua a trarre indicazioni positive uscita dopo uscita. Le azzurrine sono sempre più apprezzate a livello internazionale, le avversarie le temono e le ...

Comune di Napoli verso il crac : la Corte dei Conti rigetta il ricorso su bilancio : 'Su questa vicenda del debito ha aggiunto il sindaco sono capace di mettere in campo la piu' grande mobilitazione politica che la citta' di Napoli abbia visto dal Dopoguerra. Mi auguro che non sara' ...

EINAR/ Amici 17 - vince la sfida con Tomas e Continua la sua corsa verso il serale : Rudy Zerbi non è ancora molto convinto di EINAR e così ha deciso di accettare la sua proposta di sfida: chi sarà lo sfidante perfetto per lui? La tensione è alle stelle, arriverà al serale?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Trump Continua la battaglia per America First. Verso nuovi dazi su acciaio e alluminio : Teleborsa, - E dopo i nuovi dazi sulle lavatrici e sui pannelli solari, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi del 25% su sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Le critiche alla guerra commerciale ...

Resa dei Conti in Sudafrica : Zuma verso le dimissioni forzate : Il presidente Sudafricano Jacob Zuma potrebbe essere rimosso oggi dal suo stesso partito di governo, l'African national congress. Cyril Ramaphosa, nuovo leader dell'Anc e vicepresidente del Paese, ha ...

Atalanta - Masiello : 'Continuamo così verso l'Europa' : Andrea Masiello , difensore dell' Atalanta , ha parlato a Sky Sport prima della sfida col Chievo: 'Nelle ultime partite abbiamo raccolto meno, ma ora siamo concentrati sul presente. Loro non stanno attraversando un bel momento, ma dobbiamo tornare a vincere ...

Marina Militare : Nave Alliance Continua il trasferimento verso l’Islanda : continua il trasferimento della Nave polivalente di ricerca Alliance verso il porto di Reykjavík, in Islanda, dopo essere ripartita ieri dopo una sosta tecnica di due giorni nel porto spagnolo di La Coruña. Le condizioni meteorologiche e del mare lasciano ben sperare per il mantenimento della tabella di marcia nel trasferimento verso Nord prevedendo di arrivare in Islanda nei primi giorni di febbraio. Nave Alliance è partita lo scorso 17 ...