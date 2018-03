Conti rischia un nuovo intervento

UNA VITA/ Cayetana alla resa dei Conti : rischia di finire in manicomio? (Anticipazioni 19 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 17 marzo: Cayetana finirà in manicomio dopo avere aggredito Ursula? Celia e Felipe mettono le cose in chiaro sul loro matrimonio.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 00:15:00 GMT)

Compravendita senatori - indaga la Corte dei Conti : Berlusconi rischia condanna per danno d'immagine : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sui tre milioni di euro finiti nei Conti del Movimenti Italiani del Mondo dell'ex senatore dell'Idv Sergio Di Gregorio, passato nel 2007 tra le fila del...

Compravendita senatori - Corte dei Conti indaga : Berlusconi rischia condanna per danno d’immagine : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un procedimento di indagine relativo alla Compravendita di senatori intentata da Silvio Berlusconi a nel 2007, in particolare l'episodio relativo all'ex senatore Sergio De Gregorio. I giudici contabili mirano a chiedere all'ex premier danni d'immagine per un ammontare totale di 6 milioni di euro, che Berlusconi rischia di dover pagare di tasca propria.Continua a leggere

Compravendita senatori - la Corte dei Conti indaga : Berlusconi rischia di pagare di tasca propria : ... quindi, della sua rinuncia a determinarsi liberamente nelle attività parlamentari di sua competenza, e non certo come mero finanziamento al Movimento Italiani nel Mondo. Tant'è vero che il 24 ...

Elezioni - l’allarme di Cottarelli : “Sono preoccupato per Conti pubblici. Con M5s e Lega rischiamo recessione” : “Dopo queste Elezioni, sono preoccupato per i conti pubblici“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dall’ex commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, commentando l’esito elettorale. “I risultati di queste Elezioni” – continua – “mi fanno pensare che quelli che hanno preso più voti si preoccupino abbastanza poco dei conti pubblici. La promessa di eliminare la legge ...

L’Isola dei Famosi rischia la chiusura anticipata? Il canna-gate Continua : Isola 13 a rischio chiusura: il clamoroso retroscena Lunedì scorso è andata in onda la quinta puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E stavolta ad essere stato costretto ad abbandonare per sempre l’Honduras è stato il deejay italo – inglese Filippo Nardi, il quale ha perso il televoto con Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Tuttavia a far molto discutere ancora i tantissimi telespettatori continua ad essere il ...

Sicilia : Graffeo (Corte Conti) - con allarmismo di certa stampa Regione ha rischiato vero default : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - C’è una tirata d’orecchie "al ruolo svolto da certa stampa" nella vicenda connessa al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana del 2016 nell’intervento del presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Maur

Sicilia : Graffeo (Corte Conti) - con allarmismo di certa stampa Regione ha rischiato vero default : Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – C’è una tirata d’orecchie “al ruolo svolto da certa stampa” nella vicenda connessa al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana del 2016 nell’intervento del presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana Maurizio Graffeo all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 della Sezione giurisdizionale della Corte. ...

Mercati azionari - cosa si rischia se Wall Street Continuerà a scricchiolare : 'Ci sono molto buone notizie sull'economia', ha infatti scritto il tycoon newyorkese sottolineando che 'nei vecchi tempi, quando c'erano buone notizie, il mercato azionario saliva'. Ed invece 'oggi, ...

“Anche Stefano lo ha fatto…”. Droga all’Isola dei famosi - il fuoco non si spegne. Eva Henger - ancora furiosa per aver rischiato 12 anni di carcere a causa di Francesco Monte e dei suoi vizi - Continua a svelare dettagli della controversa vicenda. Il caos è totale : Isola dei famosi, questa faccenda della Droga in Honduras ha generato il putiferio più assoluto. Eva Henger, ospite la scorsa settimana in trasmissione dopo l’eliminazione, ha fatto sapere a tutti che Francesco Monte, quando tutti erano ancora nella villa, ha fumato della Droga. Tanti sarebbero stati i testimoni ma solo lei avrebbe parlato. Quando ha pronunciato la parola Droga tutti in studio sono impalliditi. Alessia Marcuzzi per prima. Che è ...