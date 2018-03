Conti | mea culpa di Gattuso | Ho sbagliato a non lasciarlo tranquillo

Milan - Gattuso/ “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare - mea-culpa Conti - le mie scuse ad Allegri" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Marina Ripa di Meana - l'appello-testamento per i malati di cancro : 'Vedete gli amici e Continuate a vivere come prima della malattia' : 'Io mi trascino il cancro da 16 anni , ma continuo ad andare in tv, a vedere film e spettacoli teatrali. Tutti dovrebbero continuare a vivere come prima della malattia' - spiegava il 18 dicembre ...