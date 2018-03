Consigli Fantacalcio 30^ giornata Serie A | formazioni | le top 11 da schierare

Fantacalcio : i Magic Consigli della 29ª giornata di Serie A : Ultima giornata prima della sosta per le nazionali, importante portarsi a casa tre punti anche al Fantacalcio, prima del meritato riposo. Qui qualche consiglio per cercare di azzeccare le mosse di ...

Consigli Fantacalcio 29a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 29a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 29a ...

Consigli Fantacalcio/ Le nostre dritte per la 29^ giornata : Chiellini - Dzeko - Suso : Consigli Fantacalcio: le dritte della nostra redazione per la ventinovesima giornata del campionato. Si parte sabato con due anticipi, il programma continua domenica: chi schierare in campo?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 02:47:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 29° Giornata Serie A 2017/2018 : Le scommesse di giornata : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Riparte la Serie A come ogni weekend, e come ormai abitudine ecco la nostra guida Consigli Fantacalcio. La 29° giornata di campionato, si profila interessante, infatti si parte sabato alle 18.00, col botto: Udinese-Sassuolo. La sfida salvezza può regalare tantissime emozioni ai ...

Consigli Fantacalcio 28° Giornata Serie A 2017/2018 : i +3 che non ti aspsetti! : Torna la Serie A, dopo il momento nero della scorsa domenica. Torna anche il vostro passatempo preferito: il Fantacalcio. E come sempre siamo qui vicino a voi per Consigliarvi le scommesse e i porta-bonus della 28^Giornata di Serie A. Andiamo con ordine e analizziamola nel dettaglio. Si preannuncia una Giornata scoppiettante, infatti si partirà subito forte con Roma-Torino,le due squadre si affronteranno venerdì 9 alle ore 20.45, che ...

Fantacalcio : i Magic Consigli della 27ª giornata di Serie A : Si avvicina la primavera, anche se in molte città italiane sembra pieno inverno. Al Fantacalcio però si entra nel periodo più caldo dell'anno: chi accelera ora, spesso esulta a maggio. Noi vi diamo ...

Consigli Fantacalcio Serie A / Le dritte per la 27^ giornata : ecco la nostra top 11! : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 27^ giornata. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:43:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 27a Giornata Serie A 2017-2018 : Consigli Fantacalcio 27a Giornata Serie A 2017-2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 27a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di ...

Consigli Fantacalcio 27giornata : i giocatori da schierare ruolo per ruolo : ... i giocatori da schierare ruolo per ruolo Consigli Fantacalcio 25giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo Fantacalcio,Dybala può rientrare dalla prossima settimana Incassi spettacoli: è il ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 27^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 27^ giornata. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 04:51:00 GMT)

Consigli FANTACALCIO/ 27.ma giornata Serie A : quali giocatori schierare e quali lasciare in panchina? : CONSIGLI FANTACALCIO 27.ma giornata Serie A: giocatori da schierare e da lasciare in panchina. Juventus senza Higuain, in Benevento-Verona difese osservate speciali(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 03:59:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 27° Giornata Serie A 2017/2018 : tutti(o quasi) i +3 di giornata! : Torna la Serie A e il vostro passatempo preferito: il Fantacalcio. E come sempre siamo qui vicino a voi per Consigliarvi le scommesse e i porta-bonus della 27^Giornata di Serie A. Andiamo con ordine e analizziamola nel dettaglio. Si preannuncia una Giornata scoppiettante, infatti ci saranno ben 2 big-match e 2 derby da seguire con cura, e una sfida salvezza. La 27^ Giornata di Serie A inizia sabato 3 Marzo alle ore 15:00 con il primo derby ...

Consigli Fantacalcio SERIE A / Le dritte per la 26^ giornata : gli assistman del torneo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:53:00 GMT)

Consigli Fantacalcio SERIE A / I migliori del campionato : le dritte per la 26^ giornata : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:52:00 GMT)