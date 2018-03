Coni | prime aperture al mondo degli eSports | “Fare sistema con le federazioni”

Party a bordo piscina - sesso e riunioni : le prime immagini del film su Berlus Coni : I Party a bordo piscina , il sesso , una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste , interpretata da Elena Sofia Ricci, e persino Dudù, l'amatissimo ...

Le prime immagini di Barbara Berlus Coni e il figlio Francesco Amos : Il 28 febbraio è nato Francesco Amos , il figlio di Barbara Berlusconi e del compagno Lorenzo Guerrieri.A una settimana dal lieto evento, il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 7 marzo, le prime immagini della primogenita dell'ex premier Silvio Berlusconi e di Veronica Lario e del suo compagno Lorenzo Guerrieri con il loro secondo figlio , Francesco Amos . Francesco Amos è venuto al mondo a 15 mesi dalla ...

