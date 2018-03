Confortola e la sfida agli incubi | Rieccoci | i superstiti del K2

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Sjinkie Knegt lancia la sua sfida ai sudcoreani nei 500 metri. Confortola ci riprova : Domani la Gangneung Ice Arena tornerà ad essere protagonista nei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Sarà tempo di alta velocità lungo l’anello di ghiaccio dello Short track. In programma vi saranno, infatti, le batterie dei 500 metri maschili e la sfida sarà decisamente interessante. I padroni di casa vorranno monopolizzare la scena avendo in squadra un terzetto da far tremare i polsi del calibro di Hwang Dae-heon, Lim Hyo-jun ...