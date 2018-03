Condannata per aver cambiato la password di Facebook

Apre profilo Facebook al fidanzato e poi cambia password per vendetta : Condannata : Apre profilo Facebook al fidanzato e poi cambia password per vendetta: condannata Pavia, Due mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena e 4mila euro di multa alla donna. Continua a leggere

Apre un profilo Facebook al fidanzato e poi cambia password per vendetta : Condannata : Il Tribunale ha condannato una donna di Pavia a due mesi di reclusione, con pena sospesa, e al pagamento di una multa da 4mila euro per essersi impossessata del profilo Facebook del...

Francia - aveva esultato su Facebook per morte macellaio durante attacco a Trebes : vegana Condannata per apologia : È stata condannata a sette mesi di prigione con la condizionale la vegana che si era rallegrata su Facebook della morte del macellaio del supermercato di Trèbes, Christian Medves, per mano del terrorista Radouane Lakdim. La procura di Foix, nel sud della Francia, aveva aperto un’inchiesta per “apologia di terrorismo” dopo la pubblicazione del post nel quale la donna, che si presenta sui social network come militante animalista e ...

Pavia - apre la pagina Facebook al fidanzato e poi cambia password per vendetta : Condannata : Pavia, apre la pagina Facebook al fidanzato e poi cambia password per vendetta: condannata Due mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena e 4mila euro di multa alla donna che, tornata single, aveva impedito all’ex l’accesso al profilo che gli aveva creato quand’erano insieme Continua a leggere

Pavia - apre pagina Facebook al fidanzato e poi cambia password per vendetta : Condannata : Due mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena e 4mila euro di multa alla donna che, tornata single, aveva impedito all'ex l'accesso al profilo che gli aveva creato quand'erano insieme

Esulta per la morte di un macellaio a Trebes : Condannata vegana : E’ stata condannata a sette mesi di carcere con la condizionale per “apologia di terrorismo” la militante vegana che si era rallegrata su Facebook per l’uccisione di un macellaio durante l’attacco terrorista di venerdì scorso in un supermercato di Trèbes. Lo riferisce France Info. La donna è comparsa davanti al tribunale di Saint-Gaudens, la cittadina della Francia meridionale dove risiede. In aula ha rivendicato il ...

Trebes - vegana esultò su Facebook per l’uccisione del macellaio/ Condannata per apologia di terrorismo : Trebes, vegana esultò su Facebook per l’uccisione del macellaio: Condannata per apologia di terrorismo. Una donna è stata Condannata a sette mesi di reclusione: ecco perchè(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 23:09:00 GMT)

In Francia un’attivista vegana è stata Condannata per aver celebrato l’uccisione di un macellaio nell’attentato di Trèbes : Aveva scritto su Facebook che trovava giusto che "un assassino sia stato ucciso da un terrorista" The post In Francia un’attivista vegana è stata condannata per aver celebrato l’uccisione di un macellaio nell’attentato di Trèbes appeared first on Il Post.

Francia - esultò per la morte del macellaio di Trebes : vegana Condannata : Francia, esultò per la morte del macellaio di Trebes: vegana condannata La donna su Facebook aveva scritto: “Vi sciocca che un assassino si faccia uccidere da un terrorista? Io ho zero compassione per lui”. Continua a leggere

Francia - esultò per la morte del macellaio di Trebes : vegana Condannata : Aveva esultato su Facebook per la morte del macellaio del supermercato di Trebes, Christian Medves, avvenuta per mano del terrorista Radouane Lakdim il 23 marzo scorso. Per questo una donna vegana è ...

Borgosesia Condannata a pagare 750mila euro per gli espropri : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Borgosesia condannata a pagare ...

Google potrebbe essere Condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android : Google potrebbe essere obbligata a dovere versare ad Oracle Corp. miliardi di dollari per danni in virtù di una sentenza di una Corte d'Appello Federale L'articolo Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android proviene da TuttoAndroid.

Fca - sciopero Si Cobas. Flop per azienda. E ambiente - Condannata Fca per terreni inquinati : Si può parlare di fallimento dello sciopero generale di otto ore proclamato in tutti gli stabilimenti italiani di Fca dal Coordinamento operai autorganizzati? E poi c'è la sentenza che condanna la ...

Imperia - autopsie fantasma : dottoressa Condannata a 6 anni e 6 mesi : Imperia, autopsie fantasma: dottoressa condannata a 6 anni e 6 mesi La dottoressa firmava le autopsie senza aver effettuato l’esame Continua a leggere