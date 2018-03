Con o senza notch il nuovo LG G7 | lo decideranno gli utenti

“Ti chiedo scusa”. Isola dei Famosi - scoppia la pace? Da settimane i due erano ai ferri corti. Liti Continue e insulti senza esclusioni di colpi - poi la svolta. Ma la rete insorge : “Tutto pilotato” : Due settimane ancora poi calerà il sipario sull’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Liti, invidie, nomination e eliminazioni. Ormai è guerra tutti contro tutti. Per rendersene conto basta riavvolgere il nastro indietro a pochi giorni fa quando Simone Barbato ha fatto le valige ed è tornato a casa. Il mimo lanciato da Avanti un altro è stato al centro delle polemiche e finito nel mirino di Amaurysz. Il campione di pallanuoto c’era andato ...

Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per Connessioni Internet senza fili : La Federal Communication Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense che regolamenta le telecomunicazioni, ha concesso alla compagnia spaziale SpaceX la licenza per costruire e gestire un’enorme rete di piccoli satelliti per fornire connessioni a Internet senza fili ad alta velocità. La The post Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili ...

Basket - NBA 2018 : Golden State perde senza Conseguenze - risale San Antonio : Se alcune squadre devono ancora confermare o migliorare il proprio piazzamento in classifica per entrare ai playoff, per altre gli ultimi match della stagione regolare NBA 2017-2018 hanno ben poco da dire. È il caso, per esempio, dei Golden State Warriors, che nell’ultimo periodo hanno vistosamente rallentato non avendo necessità di guadagnare posizioni in classifica, complici anche diversi infortuni che stanno mettendo in difficoltà la ...

LG G7 Con o senza la tacca in stile iPhone X e Huawei P20? LG lo chiede ai propri fan : LG chiede ai propri fan se il prossimo smartphone android top di gamma LG G7 dovrà utilizzare o meno la tacca sul display in stile iPhone X o Huawei P20.In casa LG le cose non sembrano andare particolarmente bene, i conti del reparto smartphone continuano a rimanere in rosso e la dirigenza quest’anno non vuole commettere errori sui dispositivi più importanti.LG G7 con o senza il Notch (tacca) sul display?Continue reading LG G7 con o senza ...

Domenica In senza pace : nuova Conduttrice in soccorso di Cristina Parodi? : Liorni continuerebbe quindi il trend iniziato con La Vita in Diretta e Domenica In potrebbe tornare ad ospitare la cronaca in apertura. senza considerare che Liorni e Parodi hanno già dimostrato di ...

Inter - Zhang jr : 'No alla Confusione - andiamo avanti senza sosta' - : ... non ci impediranno di andare avanti, di lottare, di diffondere la nostra passione nerazzurra per le grandi cose in giro per il mondo'. E' il messaggio al popolo Interista di Steven Zhang , membro ...

Lombardia : Consigliere centrosinistra - giunta deludente su presenza femminile : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – La nuova giunta regionale della Lombardia “si distingue per una presenza femminile decisamente deludente, non in linea con la previsione dello statuto regionale che parla espressamente di ‘riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione'”. Lo dichiarano le consigliere regionali Paola Bocci, Patrizia Baffi e Antonella Forattine del Partito democratico ed Elisabetta ...

Cosenza - processo Tesi : si dimette l'assessore comunale Condannato : 'Ho anticipato la fine del mio mandato, che doveva arrivare tra luglio e agosto dice Vigna all' Agi per non essere oggetto di strumentalizzazione politica'. Vigna ha confermato il suo pieno sostegno ...

Justin Bieber aiuta e chiacchiera Con dei senzatetto - foto : Justin Bieber esce con la modella Baskin Champion Justin Bieber è maturato, fortunatamente, nel corso di questi ultimi due anni. A dimostrarlo anche le ultime immagini pubblicate da X17 OnLine, che ci mostrano il milionario cantante canadese chiacchierare amabilmente con una coppia di senzatetto.prosegui la letturaJustin Bieber aiuta e chiacchiera con dei senzatetto - foto ...

Arriva un nuovo Contraccettivo : è senza ormoni e senza effetti collaterali : Ricercatori del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, in Svezia, hanno sviluppato un contraccettivo femminile senza ormoni e senza effetti collaterali: è stato impiegato del chitosano, un polisaccaride derivato dalla chitina, sostanza presente nei gusci esterni di crostacei come i gamberi. Il materiale potrebbe agire a livello della cervice: la mucosa presente nell’utero si “allenta” naturalmente durante ...

Ascoltate le frasi senza senso dei nostri politici Con l’app Salveenee : Salveenee è un'applicazione che permette di ascoltare e condividere delle frasi senza senso pronunciate da alcuni politici italiani. Nell'applicazione troverete frasi di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ma soprattutto del leader della Lega Nord Matteo Salvini. L'articolo Ascoltate le frasi senza senso dei nostri politici con l’app Salveenee proviene da TuttoAndroid.