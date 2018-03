Como | spacciava droga al Lunapark | giovane denunciato

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Approfittando delinstallato in occasione delle festività di Pasqua, un 16ennemarijuana ai coetanei, ma ieri è stato scoperto e. E’ accaduto nel comasco.L’operazione è scattata per via di alcune segnalazioni giunte alla polizia locale dida parte dei residenti della zona, preoccupati per l’anomalo andirivieni di giovani. Gli agenti dell’unità operativa sicurezza urbana, coordinati dal commissario capo Aurelio Giannini, hanno effettuato una serie di controlli nelle zone vicine e interne al. Gli appostamenti hanno consentito di scorgere due ragazzi che si appartavano dietro un cespuglio in prossimità dell’ingresso delle piscine comunali. L'articoloalsembra essere il primo su Meteo Web.