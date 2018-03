Como : spacciava droga al Lunapark - giovane denunciato (2) : (AdnKronos) – Uno dei due è stato sorpreso mentre cedeva a un coetaneo due grammi e mezzo circa di marijuana, in cambio di denaro. A quel punto i vigili sono intervenuti, bloccandoli. La droga è stata subito recuperata; lo spacciatore, poi, aveva con sé altri 5 grammi di marijuana, che ha consegnato spontaneamente.I due sono affidati ai rispettivi genitori; per l’autore della cessione è scattata una denuncia a piede libero, mentre ...

Como : spacciava droga al Lunapark - giovane denunciato : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Approfittando del Lunapark installato in occasione delle festività di Pasqua, un 16enne spacciava marijuana ai coetanei, ma ieri è stato scoperto e denunciato. E’ accaduto nel comasco.L’operazione è scattata per via di alcune segnalazioni giunte alla polizia locale di Como da parte dei residenti della zona, preoccupati per l’anomalo andirivieni di giovani. Gli agenti dell’unità ...