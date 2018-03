Como | spacciava droga al Lunapark | giovane denunciato 2

Como : spacciava droga al Lunapark - giovane denunciato : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - Approfittando del Lunapark installato in occasione delle festività di Pasqua, un 16enne spacciava marijuana ai coetanei, ma ieri è stato scoperto e denunciato . E' accaduto nel comasco. L'operazione è scattata per via di alcune segnalazioni giunte alla polizia locale di

Como : spacciava droga al Lunapark - giovane denunciato : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Approfittando del Lunapark installato in occasione delle festività di Pasqua, un 16enne spacciava marijuana ai coetanei, ma ieri è stato scoperto e denunciato. E’ accaduto nel comasco.L’operazione è scattata per via di alcune segnalazioni giunte alla polizia locale di Como da parte dei residenti della zona, preoccupati per l’anomalo andirivieni di giovani. Gli agenti dell’unità ...