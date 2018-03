Como | parla la vittima di due maghe truffatrici | “Mi hanno minacciata”

“Un bagno di dolore”. Elena Santarelli torna a parlare della situazione del figlio - il piccolo GiaComo che lotta contro il cancro. “Non ne avete idea” : Sicuramente un momento molto delicato quello che sta vivendo Elena Santarelli in questi ultimi mesi, con il figlio Giacomo costretto da novembre ad affrontare una terribile battaglia contro un male durissimo da sconfiggere e del quale la stessa showgirl aveva rivelato l’esistenza. Tanti, tantissimi i messaggi che sono arrivati a suo sostegno da quando la moglie di Bernardo Corradi ha scelto di rendere pubblica la notizia, una ...

Il Como si concentra sul gran finale Corda : «Si parla con il contagocce» : Testa bassa, massima concentrazione e bocche il più possibile chiuse. La strada del Como verso il successo, secondo Ninni Corda, passa anche attraverso il silenzio. O comunque parole molto misurate. ...

Kuroda al Parlamento Giappone : Bank of Japan acComodante fino a quando inflazione non centra target : Nel corso dell'audizione per la sua conferma a numero uno della Bank of Japan presso la camera alta del Parlamento Giapponese, Haruhiko Kuroda ha reiterato l'intenzione della BoJ di "fare il possibile ...

VERSO LE POLITICHE " La carica di Del Monaco : sarò un parlamentare sComodo. L''economia riparte da pmi e agricoltura. Pronto alla battaglia sul nome della mozzarella : 21:00:05 Generale Del Monaco, è cominciata l'ultima settimana di campagna elettorale, quella dove si spostano gli equilibri politici e quella dove, purtroppo, spesso si parte all'assalto delle case ...

Uomini e Donne : Nilufar è “bisbetica e viziata”? Parla GiaComo Caldarigi : Nilufar Addati di Uomini e Donne criticata da Giacomo Caldarigi Il blog NewsUeD ha intervistato qualche ora fa un ex corteggiatore di Nilufar Addati. Chi è? Lui si chiama Giacomo Caldarigi e per diverso tempo ha cercato di far breccia nel cuore della tronista di Uomini e Donne. Tuttavia la ragazza di origini napoletana, dopo alcune esterne, ha capito di non essere minimamente interessata, decidendo di eliminarlo nell’ultima puntata ...

Elena Santarelli sostiene Nadia Toffa e parla del figlio GiaComo : Nadia Toffa, cancro: Elena Santarelli le manda un messaggio commovente Ieri Nadia Toffa ha commosso il pubblico da casa e tutti i suoi colleghi con una confessione choc: la iena ha avuto un cancro che le hanno diagnosticato e curato in seguito al malore avuto un paio di mesi fa nella hall di un albergo dove stava lavorando. Nadia Toffa è una guerriera, così si è considerata ieri sera, e ha chiesto espressamente di non trattarla da malata, ma ...

“Sono distrutto…”. Per la prima volta in tv - parla Francesco Monte. Nel salotto di Verissimo - l’ex naufrago racconta quello che gli è successo e quel particolare sComodo sulla sua famiglia : Lo stavano tutti aspettando al varco. Francesco Monte dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi si è finalmente concesso in video. Per dire la sua ha scelto il pacato salotto di Silvia Toffanin, dove ha spiegato quello che sta accadendo nella sua vita. Fino ad oggi l’ex naufrago aveva solo lanciato dei messaggi social. Attraverso il suo profilo Instagram aveva fatto sapere che era tranquillo, dispiaciuto e pronto a difendersi. Ma ...

Elena Santarelli parla delle condizioni del figlio : ‘GiaComo conosce la verità’ : Elena Santarelli torna a parlare delle condizioni di salute del figlio Giacomo. Sebbene non abbia ancora rivelato la diagnosi e non voglia che si parli del piccolo come di un malato la showgirl si mostra sempre molto disponibile nei confronti dei suoi follower che sui social le esprimono vicinanza e le infondono coraggio. A una sua sostenitrice, ad esempio, ha rivelato: Mio figlio è più sereno ora di prima conosce la verità per quanto un bimbo ...