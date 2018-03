Come sta cambiando lo skyline di Milano

Come funziona stato batteria iOS 11.3 : cosa significano capacità massima e prestazioni : Lo stato batteria iOS 11.3 è la più grande novità dell’ultimo aggiornamento Apple rilasciato nella serata di ieri 29 marzo. Come funziona esattamente e cosa significano i vari avvisi che iPhone e iPad restituiscono alla verifica della preziosa componente? Partiamo dal percorso utile per capire quale sia lo stato batteria del proprio melefonino o tablet vecchio e nuovo: da Impostazioni, bisognerà scorrere la finestra fin basso fino alla voce, ...

MORTE FRIZZI - LA GIORNALISTA CINZIA FIORATO ATTACCA LA RAI/ “Non prendeva 70 milioni Come i raccomandati" : MORTE Fabrizio FRIZZI: la GIORNALISTA CINZIA FIORATO si scaglia contro la Rai e i raccomandati dell'azienda di cui non faceva parte l'amatissimo conduttore.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:32:00 GMT)

Ibrahimovic accolto Come una star a Los Angeles : Lo svedese, che giocherà nella Major League, ha firmato autografi e salutato un centinaio di supporter che lo stavano aspettando

“Che farsa - guardate questa foto” : Isola dei Famosi ‘demolita’. Ancora. Ma l’ultima bomba è clamorosa. “Occhio al dettaglio : non è Come vogliono farci credere” : Isola dei Famosi, ancora un’accusa pesante. L’ennesimo da quando è iniziato il reality di Alessia Marcuzzi. E per l’ennesima volta è Striscia la Notizia a lanciare la ‘bomba’. Ve lo diciamo subito: non c’entra il canna-gate. Il sospetto riguarda presunte incoerenze nel meccanismo di gioco perché, e questo lo ipotizza anche parte del pubblico, non tutto sembra essere poi così trasparente. O, per ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Ho rinunciato al volo di Stato Come primo atto. I veti per la formazione del nuovo governo sono un errore" : Il suo primo atto da presidente del Senato è Stato rinunciare al volo di Stato. "Un gesto naturale perché ai rappresentanti della politica e delle istituzioni è chiesto di far proprio un concetto di sobrietà per l'utilizzo delle risorse". In un'intervista al Corriere della Sera parla Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a sedere sullo scranno più alto di palazzo Madama.Sull'iter tortuoso per la ...

Ecco Come la cocaina da Gioia Tauro viene 'smistata' in Europa dai calabresi : In esclusiva per QuiCosenza le dichiarazioni dell'uomo citato nell'ultimo articolo del giornalista slovacco ucciso a colpi di pistola. Amico di Vadalà, il calabrese arrestato in Slovacchia per ...

Inchiesta sulla psico-setta macrobiotica - 'Upm' rompe il silenzio : «Continuiamo a lavorare Come sempre» : Alcune venivano proposte per curare e prevenire patologie croniche, dirette a persone " secondo quanto raccolto dagli investigatori " che si avvicinavano al mondo macrobiotico dopo un periodo di ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. La tua passione - il tuo lavoro. Come diventare un giornalista : Hai una grande passione per lo sport e vorresti trasformarla in un lavoro? Quali sono i segreti del giornalismo sportivo nel Nuovo Millennio, in una realtà storica dinamica ed in continuo mutamento? Come valorizzare la propria professione per farsi strada in questo mestiere? Il “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport risponderà a queste e tante altre domande. Introdurrà alle basi del giornalismo contemporaneo, dove nozioni ...

Roma - Come cambia la vendita dei biglietti : a stare in fila ci pensa l’avatar : La Roma ha introdotto un metodo innovativo per velocizzare l'acquisto dei biglietti in occasione delle gare più importanti L'articolo Roma, come cambia la vendita dei biglietti: a stare in fila ci pensa l’avatar è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Claudia Gerini : "Roma? Jessica direbbe 'Quant'è zozza 'sta città'. Come una bella donna - che non fa la doccia da 10 anni" : "Roma? Come una bella donna, che non fa la doccia da 10 anni". Così Claudia Gerini in un'intervista al programma Circo Massimo, parla della Capitale, città nella quale è nata e vissuta. L'attrice ha commentato anche l'attuale situazione politica e la questione molestie nel mondo dello spettacolo, sollevata dalla scandalo Weinstein."Jessica, il mio personaggio in 'Viaggi di nozze', direbbe 'Quant'è zozza 'sta ...

Il nuovo must è la mega festa per i 18 anni. Quanto costa e Come risparmiare : Il 2018 appartiene alla Generazione Z, i nati nel 2000 che quest’anno diventeranno maggiorenni. Allora l’Istat registrò 543.039 nascite e, con buona probabilità, molti di loro vorranno festeggiare il traguardo con una festa memorabile, magari a tema. Ma Quanto costa ai genitori? Innanzitutto dipende da dove si vive. E poi dal ‘tono’ della festa: secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, per ...

Testarda Come l'edera : "Mi vivi dentro" di Alessandro Milan (Dea Planeta, 2018) è una perla da tenere sul palmo della mano. Specchiandosi nella sua luce l'anima si lava, si libera del senso di abbandono, della mancanza, della crudezza, per immergersi in un continuum che nulla potrà interrompere.L'autore racconta la storia di sua moglie, Francesca del Rosso, della sua resilienza contro un cancro devastante e aggressivo. Lei, conosciuta come Wondy, da ...

God of War : un video ci mostra Come è stato realizzato lo stile di combattimento di Kratos : Il prossimo mese God of War arriverà finalmente sulle nostre PS4, il lancio dell'atteso titolo si avvicina sempre di più e la rete continua ad essere invasa da interessanti informazioni, tra le ultime vi segnaliamo quelle che ci parlavano dell'assenza di una modalità "New Game Plus", che sarà sostituita da "qualcosa di diverso".God of War, come certamente saprete, vi permetterà nuovamente di vestire i panni di Kratos, un personaggio piuttosto ...

Come risponde il tribunale militare se un maresciallo molesta la collega? : Aveva denunciato le molestie, anche sessuali, che aveva subìto da un superiore, un maresciallo, mentre era in servizio al nucleo investigativo del Comando Provinciale di Firenze. La giovane carabiniera, poi, aveva raccontato a Presa Diretta, su Rai Tre, il 10 marzo, quello che le era successo e, da parte offesa, è diventata accusata: l’Arma ha aperto a suo carico un procedimento disciplinare. Le dichiarazioni riguardavano la denuncia di molestie ...