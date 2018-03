Come funziona la Camera? Giovane parlamentare M5s prende appunti in Aula

“Ecco Come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Opere d’arte e polizze assicurative : ecco Come funzionano : Il mondo dell’arte è un settore particolare. Il valore delle Opere e degli oggetti d’arte è in genere piuttosto elevato. Anche se non tutti possiedono Opere milionarie nel proprio salotto, molti di noi conservano preziosamente pezzi d’arte dal valore comunque importante per le quali una comune assicurazione casa non è sufficiente. Per questo motivo […]

Come funziona lo strumento lanciato da Facebook per gestire i propri dati : “È arrivato il momento”. Così Facebook racconta la sua prima reazione concreta al caso Cambridge Analytica. Dopo la versione di Zuckerberg e le sue scuse, i vicepresidenti Erin Egan ed Ashlie Beringer hanno descritto le novità che arriveranno nei prossimi giorni. Per ora niente rivoluzioni, ma alcuni accorgimenti che rendono più chiara la gestione dei dati. Ecco quali sono e Come funzionano. ...

INTERSTIZIO COS'E' E Come FUNZIONA/ A chi serve la non-notizia sul nuovo organo? : Il connettivo non è un organo nuovo, ma richiede nuovo metodo di studio per ricomporre l'unità del sapere che, altrimenti, non consente di capire fino in fondo certi processi. PAOLA BINETTI(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:07:00 GMT)

Interstizio - cos'è e Come funziona il nuovo organo/ Aiuta a diffondere il cancro : ecco dove si trova : Interstizio, cos'è e come funziona il nuovo organo del corpo umano: ecco dove si trova. Aiuta a diffondere il cancro, quindi questa scoperta apre nuovi scenari sulla ricerca(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:03:00 GMT)

Come funziona la luce che 'ti parla' : Roma, 27 mar. , askanews, Basta una luce per far funzionare l'innovativo metodo di localizzazione per interni, sviluppato dai ricercatori dell'Istituto TeCIP , Tecnologie della Comunicazione, ...

Un’app sulle mucche ci insegna qualcosa su Come funziona Facebook : Uno sviluppatore ha raccontato sull'Atlantic quanto fosse facile ottenere dati sugli utenti, anche con la più innocente e semplice delle applicazioni The post Un’app sulle mucche ci insegna qualcosa su come funziona Facebook appeared first on Il Post.

Google Home : che cos'è e Come funziona? : Google Home: le principali funzionalità Tra le numerose funzionalità del nuovo Google Home troviamo le seguenti: rispondere alle nostre domande facendo ricerche online; ascoltare musica in streaming ...

Invalsi per la scuola primaria - ecco Come funziona : Invalsi per la scuola primaria, ecco come funziona A maggio anche gli alunni delle scuole primarie si troveranno alle prese con i questionari Invalsi. ecco come si svolgeranno le prove e le novità introdotte quest’anno. Continua a leggere

Microscopio elettronico : Come funziona : Microscopio elettronico, non si tratta di un Microscopio che si attacca alla presa della corrente, che al massimo sarebbe comunque elettrico, ma di uno strumento molto utile in campo scientifico e che si basa su principi di Fisica che possiamo indagare anche se non è la nostra materia. (altro…) The post Microscopio elettronico: come funziona appeared first on Idee Green.

I Paesi con più analfabeti funzionali : il triste primato dell'Italia e Come incide nel lavoro : Un recente studio presentato da Info Data, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, ha riportato le percentuali di analfabeti funzionali nei vari stati del mondo. Dalla ricerca è emerso il dato ...

Assegno di ricollocazione a regime : ecco Come funziona la ricerca intensiva di lavoro : I servizi del lavoro si possono accreditare al sistema dell'Anpal entro la fine di marzo, poi parte la fase operativa per tutti i disoccupati....

SEXTORTION - Come funziona L'ESTORSIONE DELLE CHAT HOT/ Così in Marocco ricattavano gli italiani : 23 arresti : SEXTORTION, cos'è e COME FUNZIONA L'ESTORSIONE a sfondo sessuale. Marocco, ricattavano italiani: 23 arrestati. Le ultime notizie sul fenomeno: in Svezia è equiparato allo stupro.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 17:11:00 GMT)

Come funziona la Sextortion e perché è meglio denunciare : Il Sextortion, o ricatto sessuale, consiste nel minacciare di rendere pubbliche le informazioni private di una vittima a meno che questa non paghi dei soldi all'estorsore. In un'era digitale Come la ...