Combattere il lavoro nero nei bar e ristoranti con una app

(Di venerdì 30 marzo 2018) Mangiare al ristorante agli italiani piace. Secondo un rapporto di Pricewaterhouse Cooper, oltre il 25% consuma fuori casa almeno 4 o 5 pasti a settimana, con un spesa annuale che arriverà a toccare i 77,4 miliardi di euro nel 2020 (+1,4%). Questo significa che è destinato ad aumentare considerevolmente anche il numero dei lavoratori impiegati nel mercato della ristorazione. Un esercito di un milione e mezzo di persone, sempre da qui a due anni. Alla fine dell’anno scorso l’agenzia per ilOpenjobmetis (quotata in Borsa Italiana) ha lanciato una app in grado di aiutare le imprese ad assumere personale in maniera immediata e con contratti regolari: Shakejob. “La ristorazione è un settore in cui ilè molto presente, anche per la natura stessa del, in cui prevedere i picchi o le sostituzioni con largo anticipo è spesso impossibile”, ha spiegato Daniela ...