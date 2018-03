Clima | l’ambizione dell’OCSE | quasi zero emissioni di carbonio per il trasporto marittimo

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) L’impiego di tutte le attuali tecnologie conosciute potrebbe rendere possibile latotale decarbonizzazione delentro il 2035, secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Forum Internazionale dei Trasporti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 4 diversi percorsi di decarbonizzazione esaminati nello studio ridurrebbero ledi CO₂ delinternazionale tra l’82% e il 95% rispetto al livello attualmente previsto per il 2035. Questa riduzione equivale alleannue di 185 centrali a carbone. Carburanti alternativi ed energia rinnovabile possono produrre la maggior parte delle riduzioni richieste. I biocarburanti attualmente disponibili dovrebbero essere integrati da altri combustibili naturali o sintetici, come metanolo, ammoniaca e idrogeno. L’assistenza eolica e la propulsione elettrica hanno ...