CleanSat | i satelliti che non si trasformano in spazzatura spaziale

(Di venerdì 30 marzo 2018) In orbita, sono sufficienti detriti grandi come noccioline per provocare esplosioni paragonabili a quelle delle granate. Questo uno dei motivi che ha spinto l’Esa a lanciare l’operazione Clean Space, un progetto che si occupa di mantenere il più possibile “pulita” da rottami la nostra orbita e il Cosmo in generale. Tra le strategie in atto, lo sviluppo di sonde green, all’interno della missione, di cui ci parla questa breve animazione, appena diffusa dall’Agenzia. Ti è piaciuto? Guarda anche il video dell’Esa che celebra la bellezza del pianeta Terra. (Esa), iche non siinWired.