“Ciro l’Immortale ci sarà” Fan di Gomorra in visibilio dopo l’annuncio a sorpresa | a

caffeinamagazine

: RT @maxibull: Quando ha saputo che pure se va in autobus comunque c’è un autista a cui pagare lo stipendio e un’auto blu con i suoi costi d… - No1uknow111 : RT @maxibull: Quando ha saputo che pure se va in autobus comunque c’è un autista a cui pagare lo stipendio e un’auto blu con i suoi costi d… - AnticipazTV : Gomorra 4 La serie - Torna Ciro l'Immortale nei panni di.... - AnticipazTV : Anticipazioni Gomorra 4 - Il ritorno di Ciro l'Immortale nel ruolo... #gomorra #gomorralaserie #cirolimmortale… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Difficile negare che il suo volto sia uno dei più conosciuti, apprezzati e omaggiati con continue citazioni di una serie,, riuscita a entrare nel cuore degli spettatori italiani.il clamoroso finale della terza stagione (sul quale non indugiamo troppo per non rovinare laa chi ancora non ha avuto modo di vederlo) la notizia di nuove puntate pronte a sbarcare sul piccolo schermo ha così subito entusiasmato i fan. Ma lui, Marco D’Amore alias Ciro l’Immortale, sarà ancora nel cast? La risposta è sì: l’acclamato protagonista è stato annunciato come uno dei partecipanti di questa ennesima avventura, attesa con grande trepidazione. Qui, però, è necessario scendere nel dettaglio con un piccolo spoiler: sconsigliamo dunque di proseguire nella lettura se non siete ancora aggiornati sulla sorte dei vari personaggi. Sì perché Ciro, alla fine della ...