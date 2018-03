Cinema sotto le stelle | Pd | ' Non ripetere la rassegna è un danno per la cultura

Morte choc al Cinema : uomo resta incastrato sotto un sedile Video : Morire al #cinema a 26 anni a causa di un'incredibile fatalita'. Rafiq Ateeq aveva deciso di trascorrere una serata di relax con la moglie davanti al grande schermo nel salottino di lusso Gold Class del Vue cinema [Video] di #birmingham. Al termine della proiezione del film gli spettatori hanno assistito ad una scena da horror. Nel tentativo di recuperare il telefono cellulare il ventiquattrenne è rimasto schiacciato dal sedile elettrico. L'uomo ...

Viaggi & Turismo - Dubai : The Last Exit - food truck station nel deserto e Cinema sotto le stelle nel deserto : Il Dubai food Festival è alle porte e quest’anno promette di superare le aspettative di turisti e abitanti. A cominciare dal fatto che si esce dai confini della città, direzione deserto; dopo kilometri nel mezzo del nulla, improvvisamente un cartello “The Last Exit”. Una food truck station che mixa street food e cinema sotto le stelle in perfetto stile on the road dal sapore vintage americano. The Last Exit è un concept completamente nuovo a ...

Tremila set in sei anni - Milano sotto i riflettori di Cinema - spot e tv : Nel 2017 il maggior numero di richieste è arrivato dal mondo della moda: 143 domande per effettuare riprese video di moda in spazi o aree pubbliche, 110 per l'allestimento di set fotografici. Seguono ...

Roma - Cinema Aquila : il Comune nomina il gestore - ma spunta la società finita sotto inchiesta : A volte ritornano. Sembra lo slogan del Nuovo Cinema Aquila. Un caso davvero strano, quello della storica sala del Pigneto, dove i vecchi concessionari, coinvolti nell'inchiesta Mondo di Mezzo, vengono prima revocati dal Comune per via di una gestione 'inadeguata e irregolare', e poi ritornano in pole position, aggiudicandosi il bando pubblico. Con un nome diverso, certo, ma ...

Ecco 'The Post' - dal 1° febbraio al Cinema. Spielberg : 'La libertà di stampa sotto attacco anche oggi' : MILANO, 15 GEN - È stato presentato questa mattina a Milano il nuovo film di Steven Spielberg 'The Post' con Tom Hanks e Meryl Streep per la prima volta sul grande schermo insieme. La parole del ...