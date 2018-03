Ciclismo | il calendario di aprile con le dirette tv

Ciclismo - Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La corsa sarà trasmessa in diretta streaming su OASport , mentre in tv Rai Sport la trasmetterà in differita. Di seguito il programma completo con tutte le tappe. Settimana Internazionale Coppi e ...

Ciclismo - quando si svolgeranno le prossime Classiche di Primavera? Tutte le date - il programma e il calendario completo : Con la Milano-Sanremo, che si è disputata nella giornata odierna, si è aperta la stagione delle grandi Classiche di Primavera. Un viaggio che ricomincerà già venerdì con il GP di Harelbeke, seguito da Gand-Wevelgem e Dwars Door Vlaanderen, antipasto del Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. Solo una settimana dopo, protagoniste le pietre della Francia e il Velodromo, per la Parigi-Roubaix, la regina delle Classiche. La settimana ...

Ciclismo - Ronde van Drenthe 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Domenica 11 marzo, in Olanda, la Ronde Van Drenthe attirerà i migliori ciclisti e cicliste di tutto il mondo. Doppio appuntamento, dunque, con la corsa di un giorno, che prevede una prova femminile valida per il World e quella maschile di categoria 1.HC, che comunque potrebbe attirare dei discreti nomi al via. Per le donne, invece, attese tutte le big del circuito, per sfidarsi su un percorso sicuramente insidioso che prevede tratti in pavé e ...

Ciclismo - classiche di primavera 2018 : programma - calendario - dirette tv e live streaming : Chi vincerà l'edizione n° 116? Arenberg: viaggio nel cuore dell'inferno Nel nome del padre, Gianmarco ricorda Franco Ballerini: "Il suo esempio è la mia guida" Diretta Tv : Eurosport live streaming : ...

Ciclismo - il calendario di marzo con le dirette tv : Con il mese di marzo il Ciclismo professionistico entra definitivamente nel vivo della stagione. Il calendario si fa intenso e ricco di appuntamenti chiave. L’evento clou sarà la Milano Sanremo, la prima delle classiche monumento, ma anche i campioni da corse a tappe si metteranno in evidenza tra Tirreno Adriatico, Parigi Nizza e Vuelta Catalogna. A fine mese inizierà la fase più calda della campagna del nord dopo i primi appuntamenti, la Het ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le date : Da mercoledì 28 febbraio a domenica 4 marzo Apeldoorn (Olanda) ospiterà i Mondiali di Ciclismo su pista. I migliori corridori del mondo saranno presenti al Velodromo Omnisport per cercare di conquistare una medaglia iridata. L’Italia arriva a questo appuntamento con ambizioni importanti e l’obbiettivo sarà quello di migliorare il bottino dello scorso anno, quando gli azzurri conquistarono tre medaglie. Il programma delle gare sarà come di ...

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Gli Emirati Arabi Uniti ospitano la seconda corsa a tappe WorldTour dell’anno: l’Abu Dhabi Tour, che si svolgerà da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio. Un percorso vario, con le prime tre tappe che saranno tutte prevalentemente pianeggianti e quindi adatte ai velocisti. La quarta frazione sarà invece una cronometro a squadre di 11 km, mentre il gran finale arriverà nell’ultima tappa, con la salita finale di Jebel Hafeet che decreterà il ...

Ciclismo - il calendario di febbraio con le dirette tv Video : Con il mese di febbraio il #Ciclismo comincia a far salire il ritmo. Dopo i primi appuntamenti tra Australia e Sudamerica anche in Europa il #calendario si fa intenso. Dalla Spagna alla Francia e al Belgio si correra' un po’ ovunque con diversi appuntamenti interessanti, mentre in Italia l’unica corsa del mese sara' il Trofeo Laigueglia. febbraio iniziera' però con l’evento clou del ciclocross, i Mondiali che ripropongono l’ormai classica sfida ...