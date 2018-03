Ciclismo | Giro delle Fiandre la prima volta di Nibali ' Grande selezione | si decide sui

Ciclismo femminile - Giro delle Fiandre 2018 : le migliori atlete del mondo si sfidano in una delle corse più dure della stagione : Il Giro delle Fiandre femminile sarà probabilmente una delle corse più spettacolari dell’anno per il Women’s WorldTour. Quella che è la regina delle classiche del pavé (al femminile non si corre la Parigi-Roubaix) vedrà tutte le più grandi atlete del circuito sfidarsi sugli storici muri di questa corsa. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per il Giro delle Fiandre femminile. Percorso Previsti 151 km con partenza e arrivo a ...

Ciclismo - Fabio Aru : il Giro d’Italia non è a rischio. L’esito della risonanza magnetica - escluse lesione gravi : Fabio Aru si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo il ritiro di ieri al Giro di Catalogna. Il Cavaliere dei Quattro Mori risentiva di dolori alla gamba sinistra e dunque si è reso necessario un esame a Barcellona. Fortunatamente sono state escluse delle lesioni gravi ma è stato evidenziato un edema post traumatico al retto femorale. Non è in dubbio la partecipazione al Giro d’Italia che scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. ...

Ciclismo - David Lappartient sul caso Froome : “Difficile possa risolversi prima del Giro d’Italia” : Ospite in Italia per la Milano-Sanremo, David Lappartient si è concesso una visita al Museo della bicicletta di Alessandria. Il presidente della UCI è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport. La lunga intervista, di cui proponiamo un estratto, è stata incentrata per forza di cose sul caso della positività al salbutamolo di Chris Froome, rilevata nel corso dell’ultima Vuelta, che ha scioccato il mondo del Ciclismo lo scorso dicembre. A ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo nell’inseguimento maschile. Azzurri superati all’ultimo giro dalla Danimarca : l’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grande tempo con 3:54.884, ma non è bastato per superare i danesi che hanno fermato il cronometro su ...

Ciclismo - Giro d’Italia Under 23 2018 – Presentato il percorso : 10 tappe - 2 cronometro e tanta salita : A Roma è stato Presentato il Giro d’Italia Under 23 2018, corsa a tappe che è stata rilanciata lo scorso anno dopo quattro anni di assenza. Sono previste ben dieci frazioni dal 7 a 16 giugno per un totale di circa 1200km tra Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Si partirà da Forlì con un cronometro di 4,7km e si arriverà a Ca’ del Poggio con un’altra sfida contro le lancette di 21,2km. Nel mezzo gli interessanti arrivi ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Parteciperò al Giro d’Italia 2018! Ci ho pensato a lungo - contento di tornare in gara” : Fabio Aru sarà al via del Giro d’Italia 2018. Ora è davvero ufficiale, il Cavaliere dei Quattro Mori sarà protagonista della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 5 maggio da Gerusalemme: a comunicarlo è stato lo stesso sardo che nelle ultime settimane non aveva dato la certezza sulla sua partecipazione. L’annuncio arriva tramite un post pubblicato su Twitter: “Ho voluto ponderare bene questa decisione, mi sono confrontato con la ...

Ciclismo : patteggiamento per Chris Froome? Perderebbe Vuelta e bronzo Mondiale - ma al Giro d’Italia potrebbe esserci : Una vicenda infinita, sulla quale non è ancora stata fatta chiarezza. Il caso doping di Chris Froome all’ultima Vuelta di Spagna ha sconvolto il mondo del Ciclismo e ha, ovviamente, fatto parlare sia corridori che addetti ai lavori, spesso e volentieri contro il britannico del Team Sky, risultato positivo al Salbutamolo nella corsa a tappe iberica. In pochi giorni è cambiata l’ipotesi difensiva di Froome e dei suoi legali: scartata ...

Ciclismo : Vincenzo Nibali sarà al via del Giro delle Fiandre : Vincenzo Nibali al Giro delle Fiandre non è più un sogno ma una realtà. Per la prima volta in carriera il campione del pedale italiano, come rivela La Gazzetta dello Sport, sarà al via di una delle Classiche del Nord (programma la domenica di Pasqua, il 1° aprile) più importanti in un 2018 che lo vedrà protagonista su più fronti, nei quali anche le corse di un giorno avranno grande importanza. “Vincenzo già da tempo aveva manifestato il ...

Ciclismo - Omar Di Felice a caccia della nuova impresa : Giro d’Islanda in solitaria per il romano : Omar Di Felice è pronto per regalarci una nuova magia. Il 37enne fondista romano è infatti atteso da un’autentica impresa: il Giro d’Islanda in solitaria. La sfida prevede 9 giorni in bicicletta, totalmente solo e senza auto di supporto. Dovrà percorrere il periplo dell’isola lungo i 1400km della Ring Road (la suggestiva Route 1): un totale di 3400km. Stiamo parlando di una delle grandi icone del Ciclismo estremo. Tra le sue ...