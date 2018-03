Ciclismo | classiche finite per Viviani e Bennati

Ciclismo - Gianni Moscon rinnova con il Team Sky fino al 2020! Ora si punta alle Classiche del Nord : Gianni Moscon proseguirà la propria avventura con il Team Sky. Lo squadrone britannico, infatti, ha dato seguito alla volontà di proseguire il rapporto con il forte ciclista trentino e gli ha così rinnovato il contratto fino al 2020. Il 23enne, come riporta la Gazzetta dello Sport, continuerà dunque a militare per la corazzata con l’obiettivo di continuare a crescere e di diventare un punto di riferimento nei prossimi anni. Per le grandi ...