romadailynews

: Cialdini: Roma Metropolitane, trattative in corso: L'Amministratore Unico di Roma… - romadailynews : Cialdini: Roma Metropolitane, trattative in corso: L'Amministratore Unico di Roma… - UnicaSperanza5S : RT @LucaMiniero: Chi ha una partita iva deve svolgere il proprio lavoro, emettere fattura e quando si è pagati in ritardo (sempre) anticip… - Luka__76 : RT @LucaMiniero: Chi ha una partita iva deve svolgere il proprio lavoro, emettere fattura e quando si è pagati in ritardo (sempre) anticip… -

(Di venerdì 30 marzo 2018)- Pasquale, Amministratore Unico di, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto fuori dal dipartimento Mobilita’ del Comune didove si e’ recato questa mattina per cercare di trovare una situazione alla crisi di. “Stiamo lavorando per scongiurare la liquidazione. La trattativa e’ ine finché non si chiudono i lavori non posso dire di più”. Il problema non e’ il nuovo contratto di servizio ma i debiti pregressi. Io non c’entro niente con il nuovo contratto”. L'articoloinproviene daDailyNews.