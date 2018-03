CHIARA FERRAGNI E FEDEZ Un post della fashion blogger vale 12mila dollari | con Leone le

CHIARA FERRAGNI e Fedez - attico in affitto a 9000 euro/ Le critiche del web non mancano : Chiara Ferragni e Fedez, attico in affitto a 9000 euro al mese: dopo la nascita di Leone il cantante e l'influencer hanno intenzione di trovare una casa ancora più grande.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:29:00 GMT)

Fedez affitta l’attico a Milano - inadeguato per la nuova vita con CHIARA FERRAGNI e Leone (foto) : Fedez affitta l’attico a Milano: il neo padre ha messo in affitto il suo appartamento vista Milano, situato nel prestigioso complesso a CityLife. A quanto pare, l'arrivo del piccolo "Leoncino" ha rivoluzionato le vite di Fedez e Chiara Ferragni: i due non sarebbero intenzionati a restare a vivere nel famoso attivo del rapper a Milano, in quanto inadeguato ad accogliere il neonato. Attraverso una recente diretta sui social, Fedez aveva già ...

Riccardo Pozzoli - ex di CHIARA FERRAGNI : "Mamma non ha ancora capito che lavoro faccio" : Da quando nel 2009 fondò The Blonde Salad insieme all'allora fidanzata Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli ha fatto molta strada: oggi, a soli 31 anni, è uno dei più giovani imprenditori italiani di successo. In occasione dell'uscita del suo primo libro (Non è un lavoro per vecchi, DeAgostini), Pozzoli si è confessato a Vanity Fair.L'imprenditore inizia parlando dell'adolescenza, passata sui banchi del liceo ...

Il figlio di Fedez e CHIARA FERRAGNI è già una star del web : Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha soltanto una settimana di vita, ma è già diventato una star internazionale. Il web, infatti, è stato bombardato di sue foto già da quando aveva qualche secondo ...

Video di Fedez e CHIARA FERRAGNI a Emigratis - Pio e Amedeo svaligiano la loro villa a Los Angeles : Fedez e Chiara Ferragni a Emigratis protagonisti di uno dei tanti scherzi organizzati dalla coppia formata da Pio e Amedeo! I due neo genitori (al momento della registrazione, però, Leone non era ancora nato) sono stati presi di mira dagli Emigratis, che sono volati sino a Los Angeles per importunare il rapper e la fashion blogger italiani. Durante le registrazione della puntata andata in onda il 26 marzo su Italia Uno, il primogenito della ...

Emigratis 3 - Pio e Amedeo a letto con Fedez e CHIARA FERRAGNI – VIDEO : Indietro 27 marzo 2018 2018-03-27T10:03:20+00:00 ROMA – Continua il viaggio a scrocco per il mondo di Pio e Amedeo in Emigratis 3.Il duo di scrocconi, improvvisati influencer, vola fino a Los Angeles per incontrare Chiara Ferragni.L’intimità domestica della regina dei fashion blogger e di Fedez viene violata dall’ingorda ignoranza di Pio e Amedeo. Dopo aver […]

CHIARA FERRAGNI e Fedez/ A Emigratis la confessione sulle nozze e il piccolo Leone : "Ecco perchè è nato qui" : Chiara Ferragni e Fedez, la vita del piccolo Leone Lucia è sempre più social. La blogger si mostra durante l'allattamento e fa scoppiare la polemica(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:50:00 GMT)

“Guardate come l’hanno vestito!”. Leone Lucia - la foto è virale. Dopo la tutina subito sold out - il look del figlio di CHIARA FERRAGNI e Fedez fa ancora il giro della rete : Si sapeva mesi prima che nascesse che il piccolo Leone Lucia sarebbe stato un fenomeno social, ma più passano i giorni, più il caso ‘si allarga’. Il primogenito di Chiara Ferragni, fashion blogger e influencer, e Fedez, uno dei rapper italiani più famosi (anche se molti ignoravano che di cognome facesse ‘Lucia’) è venuto al mondo con qualche settimana di anticipo. È nato lo scorso 19 maggio, giorno della festa del ...

CHIARA FERRAGNI mamma/ Video - l'allattamento di Leone diventa social : "Pelle e pelle" ma scoppia la polemica : Chiara Ferragni e Fedez, la vita del piccolo Leone Lucia è sempre più social. La blogger si mostra durante l'allattamento e fa scoppiare la polemica(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:20:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI : confidenza intima al fan dopo la nascita di Leone : Chiara Ferragni, confidenza intima al fan: cosa vuol dire essere mamma Chiara Ferragni è da poco diventata mamma del piccolo Leone, il figlio avuto con il rapper Fedez. La fashion blogger, celebre in Italia e nel mondo, ha condiviso la sua esperienza con i suoi milioni di fan, tenendoli aggiornati sulla sua gravidanza passo dopo […] L'articolo Chiara Ferragni: confidenza intima al fan dopo la nascita di Leone proviene da Gossip e Tv.

CHIARA FERRAGNI mamma di Leone : «Pelle a pelle» : La prima uscita in tre e la «prima» pizza, la visita dal pediatra, l’allattamento che non va nascosto e l’appuntamento solo per due. Così va la vita di mamma Chiara Ferragni, 30 anni, dopo l’arrivo di Leone, venuto al mondo lo scorso 19 marzo 2018 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles (2 chili e 800 grammi). La casa è piena: ci sono i quattro nonni, la sorellina Valentina, appena arrivata a conoscere il nipote, la ...

Prime foto in famiglia di Fedez e CHIARA FERRAGNI con Leone : polemiche sul web per il video dell’allattamento : Arrivano d'oltreoceano le Prime foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni con Leone: a 5 giorni dal parto, la coppia ha già ripreso la normale vita quotidiana a Los Angeles. I due neo genitori si stanno godendo la nascita di Leone insieme a tutta la famiglia nella propria abitazione a Los Angeles: in vista del parto, infatti, Fedez e Chiara sono stati raggiunti dai rispettivi genitori, e quindi neo nonni di Leone, per trascorrere qualche ...