Chi è Cristina Scabbia? Biografia - età e vita privata della cantante dei Lacuna Coil : Chi è Cristina Scabbia? Se lo chiedono tutti: è una coach di The Voice 5, ma non tutti sanno bene chi sia, nonostante la cantante dei Lacuna Coil sia molto conosciuta nell'ambiente. A quale ambiente ci riferiamo? Al mondo metal/rock, che in Italia non è seguito come all'estero, tuttavia il pubblico del talent show di Rai Due si pone molte domande ora sulla cantante. In questo speciale vi parleremo di Biografia e vita privata di Cristina Scabbia, ...

Nuovo amore per Fabio Fulco dopo Cristina Chiabotto? : Fabio Fulco è stato sorpreso a baciare una bellissima ragazza mora: un bacio che ha scatenato subito la curiosità del pubblico che si chiede “chi è la fortunata?” Nuovo amore per Fabio Fulco? A lanciare l’indiscrezione e il gossip è il settimanale Chi che ha sorpreso l’attore napoletano scambiarsi un appassionato bacio con una bellissima ragazza dai capelli scuri. Di chi si tratta? Fabio Fulco: chi è il Nuovo amore? Chi è ...

Fabio Fulco - un bacio per ricominciare dopo Cristina Chiabotto : Un bacio che lascia adito a pochi dubbi. E’ quello immortalato dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 4 aprile. Fabio Fulco è stato fotografato in compagnia di una modella napoletana di nome Eliana Sbaragli e l’appassionata effusione che si scambiano per strada fa pensare che l’attore abbia dimenticato Cristina Chiabotto, o comunque sia pronto per voltare pagina: “Quella con Eliana sembra essere una storia ...

Fabio Fulco dimentica Cristina Chiabotto e bacia la nuova fiamma. FOTO : Cristina Chiabotto dimenticata da Fabio Fulco che ha una nuova fiamma Fabio Fulco lo aveva predetto da tempo: avrebbe voluto dimenticare Cristina Chiabotto definitivamente, e ciò sarebbe successo soltanto quando avrebbe conosciuto una nuova ragazza che avrebbe fatto breccia nel suo cuore. A Domenica Live da Barbara d’Urso il bell’attore aveva infatti affermato di avere una grandissima voglia di ricominciare da capo la sua vita, e ...

“Ecco la nuova (giovane) fidanzata di Fabio Fulco”. L’ex di Cristina Chiabotto esce allo scoperto e davanti ai flash dei paparazzi scatta il bacio. Lei? 23 anni - capelli neri e fisico ‘da miss Italia’ : Dopo il dolore per l’addio da Cristina Chiabotto, Fabio Fulco, 43 anni, ritrova il sorriso. È stato il settimanale ”Chi”, in edicola da mercoledì 4 aprile, a pubblicare le immagini che ritraggono l’attore mentre bacia una ragazza. Questa è la prima volta che Fabio Fulco si fa vedere in atteggiamenti affettuosi con una donna dopo la fine della storia d’amore, durata 12 anni, con l’ex miss Italia Cristina ...

Fabio Fulco - un bacio per ricominciare dopo Cristina Chiabotto : Un bacio che lascia adito a pochi dubbi. E’ quello immortalato dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 4 aprile. Fabio Fulco è stato fotografato in compagnia di una modella napoletana di nome Eliana Sbaragli e l’appassionata effusione che si scambiano per strada fa pensare che l’attore abbia dimenticato Cristina Chiabotto, o comunque sia pronto per voltare pagina: “Quella con Eliana sembra essere una storia ...

Fabio Fulco dimentica Cristina Chiabotto : nel suo cuore c'è la modella napoletana : La storia d'amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si è conclusa in maniera traumatica da parte di entrambi, ma ora sembra che il bell'attore abbia ritrovato il sorriso con una giovane modella.Il settimanale Chi, infatti, lo ha pizzicato in compagnia della modella napoletana Eliana Sbaragli. E nel numero in edicola da mercoledì 4 aprile, sono state pubblicate le immagini esclusive di Fabio mentre bacia appassionatamente la giovane. Questa è ...

“Il sesso? Certo…”. Confessioni hot a Domenica In - sotto gli ocChi di una Cristina Parodi visibilmente imbarazzata. L’ospite vip (sex symbol amatissimo dalle donne) si lascia andare un po’ troppo e il programma si fa di colpo vietato ai minori : Tempi duri per chi è abituato al riserbo sulla propria privacy questi ultimi, dove andare in tv e parlare di aspetti anche privatissimi della propria vita pare diventato una sorta di sport nazionale. Ultimo in ordine cronologico a esibirsi nella singolare disciplina, ben diversa da quella in cui solitamente lo vediamo gareggiare, è stato Massimiliano Rosolino, ex nuotatore napoletano che è stato ospite dell’ultima puntata di ...

Cristina Parodi : "Domenica In? Chi parla di flop è in malafede" : Cristina Parodi, oltre a essere un'ottima giornalista, è anche una professionista brava a tirare l'acqua al suo mulino. Ce ne stiamo rendendo conto dalle ultime interviste rilasciate alla stampa sull'ultima edizione di Domenica In, da lei condotta su Rai 1. Due settimane fa ha dichiarato: "Una stagione che, effettivamente, è iniziata con polemiche, a parer mio anche eccessive, ma che ci ha portato poi a realizzare un programma che, settimana ...

Cristina Parodi : "Domenica In? Chi parla di flop è in malafede". Facciamo Chiarezza : Cristina Parodi, oltre a essere un'ottima giornalista, è anche una professionista brava a tirare l'acqua al suo mulino. Ce ne stiamo rendendo conto dalle ultime interviste rilasciate alla stampa sull'ultima edizione di Domenica In, da lei condotta su Rai 1. Due settimane fa ha dichiarato: "Una stagione che, effettivamente, è iniziata con polemiche, a parer mio anche eccessive, ma che ci ha portato poi a realizzare un programma che, ...

Chi è Cristina Scabbia? Biografia - età e vita privata della cantante dei Lacuna Coil : Chi è Cristina Scabbia? Se lo chiedono tutti: è una coach di The Voice 5, ma non tutti sanno bene chi sia, nonostante la cantante dei Lacuna Coil sia molto conosciuta nell'ambiente. A quale ambiente ci riferiamo? Al mondo metal/rock, che in Italia non è seguito come all'estero, tuttavia il pubblico del talent show di Rai Due si pone molte domande ora sulla cantante. In questo speciale vi parleremo di Biografia e vita privata di Cristina Scabbia, ...

Cristina Scabbia/ Chi è la cantate dei Lacuna Coil? Dopo il "no" di Mirko Carnevali è pronta a giocare sporco! : Cristina Scabbia, c'è grande curiosità per il nuovo volto tra i giudici della trasmissione di Rai 2. Attesa sui social network col pubblico che si fa mille domande (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:59:00 GMT)

CRISTINA SCABBIA/ Chi è la cantate dei Lacuna Coil? I grandi successi all'estero : CRISTINA SCABBIA, c'è grande curiosità per il nuovo volto tra i giudici della trasmissione di Rai 2. Attesa sui social network col pubblico che si fa mille domande (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:35:00 GMT)

The Voice 2018 : Chi è Cristina Scabbia : Cristina Scabbia Tra le new entry del quartetto di coach di The Voice of Italy 2018 è indubbiamente quella che gode di una minor popolarità, nonostante nel suo genere vanti una carriera di tutto rispetto. Lei si chiama Cristina Scabbia, ed è la storica frontwoman della band metal Lacuna Coil. “Probabilmente pensano che mi sono venduta perché partecipo a un talent show”, ha dichiarato. “Magari credono che voglia cambiare o fare una carriera ...