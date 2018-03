Che orrore | in giro donne seminude

Orrore in strada : bocconi avvelenati fanno strage di animali : 15 cani uccisi in poChe ore : L'allarme lanciato dall'Oipa di Cosenza: i bocconi vvelenati sparpagliati per strada nel piccolo comune di San Sofia d’Epiro, indagano i carabinieri.Continua a leggere

“Il suo cuore sta cuocendo”. Orrore infinito. Una coppia come tante : ma la realtà era diversa. Prima compie sul suo corpo un vero scempio - poi chiama la polizia : “Quello Che abbiamo visto non è umano…” : Una storia dell’Orrore che arriva dalla Russia e che per la sua atrocità ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il protagonista di questo evento di cronaca si chiama Alexey Yastrebov, un uomo di 35 anni che è stato arrestato per l’omicidio della 27enne Ekaterina Nikiforova. Un delitto dai contorni decisamente macabri, dal momento che il 35enne non solo ha ucciso la donna, ma ne avrebbe anche mangiato il cuore. Secondo il quotidiano ...

“Adesso gioco io - basta”. Una lite tra fratelli per motivi banali finita come peggio non si potrebbe. Un orrore inspiegabile Che ha scatenato polemiChe a non finire : Una tragedia assurda, talmente atroce da non poter nemmeno sembrare vera. E invece purtroppo realmente andata in scena all’interno di un’abitazione, con una famiglia distrutta che ora piange la morte di una ragazza di soli 13 anni. A ucciderla, un colpo di pistola sparato all’improvviso dal fratellino più piccolo di 9, che probabilmente non si rendeva nemmeno conto di quello che stava facendo in un momento di rabbia. Un ...

“Vergognati - devi finire in galera”. Il web contro una ragazza 23enne : quelle immagini choc Che hanno indignato gli utenti. Oltre 300mila chiedono a gran voce il suo arresto. Difficile - di fronte a questo orrore - non pensarla allo stesso modo : Un video apparso dal nulla su YouTube, apparentemente innocuo come tanti altri che milioni di utenti sparsi per il mondo caricano ogni giorni in rete per raccontare le proprie disavventure giornaliere e, magari, acchiappare un buon numero di like e condivisioni. E che però ha scatenato contro l’autrice del filmato un vero e proprio polverone, con messaggi di insulti e minacce piovuti ovunque e una petizione nata online per chiedere ...

“In diretta su Facebook : schizzi di sangue ovunque”. Il video dell’orrore. Massacra la moglie davanti al figlio e poi decide di spiegare online l’agghiacciante motivo con tanto di invito choc : “Condividete e fatelo anChe voi” (Attenzione - immagini molto forti) : Un orrore senza limiti che neanche si riesce a immaginare. Purtroppo non si tratta di un film ma di una dolorosissima realtà. Un uomo di 41 anni ha ucciso barbaramente, prendendola a coltellate, la moglie per poi far partire una diretta si Facebook in cui spiega i motivi del suo gesto e perché tutte le donne dovrebbero stare attente. Sulle mani e sul viso il sangue della donna che aveva scelto per la vita, uccisa perché si rifiutava di ...

“Vergogna - uno schifo!”. Davide Astori - il momento dell’orrore. Ma perché? A tre giorni dalla sua morte - va in scena l’orrore. E l’indignazione è tanta : Una notizia che ancora addolora profondamente l’Italia tutta, quella sportiva e non, la scomparsa drammatica del difensore e capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018 a Udine, nell’albergo dove il calciatore era alloggiato insieme alla sua squadra in vista della sfida contro l’Udinese. In tanti, tra colleghi, vip e semplici tifosi, hanno voluto in queste ore esprimere tutta ...

“Meriti di morire”. Sedici anni e la sua vita è un incubo. Colpito da un brutto male - lotta con tutte le sue forze - ma quello Che gli capita è atroce e inaccettabile. La reazione del ragazzo a tanto orrore è incredibile e coraggiosa : A Sedici anni ogni ragazzo dovrebbe avere una vita serena, fatta di piccole e grandi gioie quotidiane. Ma ci sono casi, purtroppo, in cui non è così. Casi in cui tutto va a rotoli e la vita di un’intera famiglia viene stravolta. Hunter Brady, sfortunatamente, sta vivendo proprio una situazione di questo genere, dal momento che una brutta malattia ha sconvolto la sua esistenza. Ad aggravare questa penosa situazione, ci si sono messi ...

“Amore mio - andiamo dalla nonna!”. Ma la felicità diventa orrore. Un pomeriggio come tanti da trascorrere in famiglia : Kamilla era sorridente e raggiante. Non sapeva a soli 12 mesi quello Che le stava per accadere : “Lo strazio di una madre” : Un pomeriggio con la sua bimba di un anno, nulla poteva turbare il sabato di Kamilla Jones e della sua mamma. L’idea era di trascorrere del tempo in famiglia, a casa della nonna, serenamente. Ma quel giorno è stato il peggiore della vita per tutti. I fatti si sono svolti a Inverell, in Australia, dove mentre la donna avanzava per la strada con la sua bimba nel passeggino è stata improvvisamente attaccata da un rottweiler che si è ...

'Ti pisc*** addosso finché...'. L'orrore sulla piddina Morani : la vuole morta - lei lo rovina : Nelle ultime ore di campagna elettorale i toni sui social sembrano raggiungere picchi senza controllo. L'ultimo caso è l'attacco alla candidata del Pd Alessia Morani , presa di mira da una persona che ...

Vaticano - le suore sfruttate e trattate come schiave dai cardinali : l'orrore Che scuote la chiesa : Terribile la denuncia che Marie-Lucile Kubacki fa dalle pagine del mensile dell 'Osservatore Romano 'Donne chiesa mondo'.

Papa Francesco - l’unico leader Che ha capito l’orrore della guerra in Siria : di Riccardo Cristiano* “Non si combatte il male con il male”. Erano passate da poco le dodici di domenica scorsa quando Papa Francesco, pronunciando queste parole al riguardo della Siria e delle azioni disumane che lì vengono perpetrate, ha dimostrato di essere l’unico leader ad aver capito cosa sia successo e stia ancora accadendo nel mondo arabo. Le sue parole infatti inchiodano sia chi sta da una parte della barricata, chi dall’altra. I ...

Orrore puro. I vicini non sentono la vecchina della porta accanto e chiamano la polizia. E quando gli agenti entrano in quello squallido appartamento restano pietrificati : quel Che vedono sul letto - accanto a tanti santini - li sconvolge. “È lì da almeno 30 anni’’ : Sono stati i vicini, preoccupati per la sua salute, a chiamare la polizia. Gli agenti, quando sono arrivati in quell’appartamento di Mykolaiv, in Russia, sono rimasti scioccati. L’appartamento era completamente a soqquadro, non c’era acqua corrente, non c’era elettricità, non c’era niente di niente. Eppure in quell’appartamento viveva una donna di 77 anni che viveva nello squallore totale e in completa solitudine. Il dettaglio più inquietante di ...

“Mio marito è scioccato”. Fissata con l’aspetto fisico - smette di depilarsi. Lascia Che i peli crescano naturalmente su tutto il suo corpo. Dopo un anno senza lametta e ceretta - ecco il risultato (mamma mia). Se vi sembra un orrore - sappiate Che dietro a questa scelta c’è una ragione molto seria : La società mette addosso troppo pressione. Soprattutto alle donne. E certe donne, stanche di dover far sempre felici gli altri, decidono di darci un taglio. E ribellarsi a certe convenzioni. È un po’ quel che ha fatto Sonia Cytrowska, 28 anni, di Gdynia, Polonia che da qualche tempo ha smesso di depilarsi e Lascia crescere i suoi peli. Su tutto il corpo. Sonia aveva solo 12 anni quando ha iniziato a depilarsi: guardava le riviste patinate e ...

Orrore puro. Il piccolo Tony ha solo 41 giorni ma i suoi genitori lo riducono così. Le torture Che infliggono al bimbo sono agghiaccianti e anChe solo raccontarle fa venire i brividi. Ma non è finita : ecco dove lo costringevano a vivere coloro Che si sarebbero dovuti prendere cura di lui : La storia è delle più terribili quindi se non ve la sentite di farvi venire una stretta al cuore, passate oltre. E anche le foto sono terrificanti: sono le immagini della casa dell’Orrore dove dei genitori che non sono neanche degni di essere chiamati con questo nome hanno abusato in modo terribile del loro figlioletto neonato. Il piccolo di sole 6 settimane è stato abusato così barbaramente che entrambe le sue gambe sono state amputate dopo le ...