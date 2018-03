Catania | muore a 4 anni dopo il trapianto di midollo | aperta un’inchiesta

Catania - ragazza di 25 anni muore per il morbillo : Maria Concetta Messina, una ragazza di 25 anni, è morta a causa del morbillo all'Ospedale Garibaldi di Catania. Il decesso è avvenuto nella giornata di lunedì scorso e, come racconta il quotidiano La Sicilia, la giovane, mamma di una piccola di due anni, era arrivata il 23 marzo al pronto soccorso. Dopo un periodo trascorso in astanteria e il trasferimento in osservazione intensiva, le sue condizioni si sono aggravate velocemente. La ragazza ...

Catania - ragazza di 25 anni muore in ospedale per il morbillo. La madre : “Me l’hanno ammazzata” : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta lunedì per le complicanze da morbillo all’ospedale Garibaldi di Catania. La giovane era arrivata in pronto soccorso il 23 marzo scorso: dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva – riferisce il quotidiano La Sicilia – le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Subito è stata trasferita in rianimazione. I familiari hanno presentato una ...

Catania - ragazza di 25 anni muore di morbillo. La mamma : “Me l’hanno ammazzata” : Maria Concetta Messina è morta all'ospedale Garibaldi di Catania di morbillo. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri: "C'è stata negligenza. Come è possibile che si sia aggravata in così breve tempo?". È il secondo caso di decesso di un paziente adulto per questa patologia dall'inizio dell'anno nella città siciliana.Continua a leggere

Donna di 25 anni muore di morbillo a Catania. La famiglia denuncia l'ospedale "Garibaldi" : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale "Garibaldi" di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano La Sicilia. La 25enne era arrivata nel pronto soccorso il 23 marzo scorso ma dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva - scrive il quotidiano - le sue condizioni si erano aggravate velocemente tanto da ...