Carrello della spesa più caro nel mese di marzo | lo dice l' Istat

Inflazione - Istat : accelera a marzo : + 0 - 9%. Il Carrello della spese sale dell'1 - 1% : A marzo 2018, secondo le stime preliminari, l'indice dei prezzi al consumo , Nic, , aumenta dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% su base annua , da +0,5% di febbraio, . Lo rileva l'Istat spiegando ...

Coldiretti : boom del miele nel Carrello della spesa - ma 2 barattoli su 3 sono stranieri : boom del miele nel carrello della spesa degli italiani con un aumento del 5,1% sul valore degli acquisti nell’ultimo anno, ma volano anche le importazioni dall’estero con 2 barattoli su 3 che arrivano dall’estero nel 2017. E’ quanto afferma la Coldiretti, in relazione all’allarme lanciato dall’Università di Milano sull’impatto dei cambiamenti climatici che rischiano di azzerare la produzione di miele entro i prossimi cento anni. Una prospettiva ...

Inflazione - a febbraio rallenta allo 0 - 5%. In calo i prezzi del Carrello della spesa : In un momento di grande difficoltà - conclude l'associazione dei coltivatori diretti - acquistare frutta e verdura nazionale è un atto di solidarietà a favore dell'economia e dell'occupazione locale, ...

Istat : brusco calo per Carrello della spesa - a febbraio -0 - 1% : Roma, 28 feb. , askanews, brusco calo per il carrello della spesa. A febbraio i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminuiscono dello 0,2% su base mensile e dello 0,1% ...

Spagna - Carrello della spesa più caro a febbraio : Teleborsa, - Accelera l'inflazione in Spagna . Nel mese di febbraio, l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe aver registrato un incremento mensile dello 0,1% dopo il -0,1% di gennaio. Le attese degli ...

Spagna - Carrello della spesa più caro a febbraio : Accelera l'inflazione in Spagna . Nel mese di febbraio, l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe aver registrato un incremento mensile dello 0,1% dopo il -0,1% di gennaio. Le attese degli analisti ...

Coldiretti : crollano i prezzi della verdura nel Carrello : crollano i prezzi delle verdure con i vegetali freschi che fanno registrare una diminuzione del 7,4% ed effetti disastrosi nei campi dove per molti prodotti non si riescono piu’ a coprire i costi di produzione. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione a gennaio. Nelle campagne è deflazione con i prezzi pagati agli agricoltori per pomodori, peperoni indivie e lattughe che sono addirittura ...

Un prodotto alimentare su quattro nel Carrello della spesa a rischio "fake" : È a rischio "fake" nel carrello della spesa un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l'origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta...

Il “fake” nel Carrello : smascherata la lista dei prodotti della spesa più a rischio : L’inganno del cibo “fake” nel carrello sarà al centro dell’iniziativa di sabato 17 febbraio 2018 al mercato di Campagna Amica al circo Massimo in via San Teodoro n.74 a Roma alle ore 10,00 dove sarà smascherata in una esposizione la lista dei prodotti della spesa più a rischio. Si tratta, spiega Coldiretti in una nota, “dell’avvio di una mobilitazione popolare nei confronti dell’Unione Europea per fermare il cibo falso #stopcibofalso e ...

Il supermercato specchio della società : il ceto medio sparisce - anche dal Carrello della spesa : MILANO - Ci sono i 4,3 milioni di famiglie di mezza età e senza figli, che guadagnano più della media, e sono un target d'oro per chi deve proporre loro acquisti. Ma gli operatori commerciali devono ...